Trump acusa partido de premiê britânico de interferir em eleição

WASHINGTON, 23 OUT (ANSA) - O candidato à presidência dos Estados Unidos Donald Trump, do Partido Republicano, acusou o Partido Trabalhista do Reino Unido, do primeiro-ministro Keir Starmer, de interferência nas eleições americanas.

De acordo com a acusação, apresentada à Comissão Eleitoral Federal em Washington, o partido britânico teria enviado estrategistas aos EUA por várias vezes nos últimos meses a fim de aconselhar a candidata democrata Kamala Harris.

O documento cita informações publicadas na imprensa que dão conta de que autoridades do Partido Trabalhista, incluindo o novo chefe de gabinete do primeiro-ministro, Morgan McSweeney, viajaram aos Estados Unidos para ajudar na campanha de Harris.

Starmer rejeitou a acusação nesta quarta-feira (23), dizendo que "é normal ter voluntários que façam campanha" em outros países. O premiê britânico ainda reforçou que mantém "um bom relacionamento" com Trump, tendo se encontrado com ele no mês passado. (ANSA).

