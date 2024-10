Torcedores do Peñarol causam confusão generalizada no RJ

SÃO PAULO, 23 OUT (ANSA) - Diversos torcedores do Peñarol, que estão no Brasil para acompanhar sua equipe na semifinal da Copa Libertadores da América, se envolveram nesta quarta-feira (23) em uma confusão generalizada na Praia do Recreio, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Em quase uma hora e meia de vandalismo sem qualquer intervenção da polícia, os uruguaios incendiaram veículos, depredaram tudo e saquearam comércios. Ao todo, mais de 200 pessoas foram detidas pelas autoridades.

A chegada da polícia intensificou a confusão, pois qualquer objeto virou arma nas mãos dos aurinegros, desde mesas de plástico, cadeiras e armações de barracas atá garrafas de vidro e latas.

Revoltados com a zona causada, os moradores da região que foi palco da confusão saquearam um dos ônibus que levaram os torcedores uruguaios ao Rio e atearam fogo no coletivo.

O governador do estado, Cláudio Castro, informou que os uruguaios serão escoltados para fora do RJ e não assistirão ao jogo contra o Botafogo. (ANSA).

