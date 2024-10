Tesla tem margem de lucro acima das estimativas no terceiro trimestre

(Reuters) - A Tesla divulgou nesta quarta-feira uma margem de lucro maior do que a esperada para o terceiro trimestre, mesmo oferecendo incentivos financeiros para impulsionar a demanda.

As ações da montadora sediada em Austin, no Texas, subiam 4,8% no pós-mercado dos Estados Unidos.

A Tesla disse este mês que suas entregas no trimestre encerrado em setembro subiram mais de 6% em base anual, marcando o primeiro trimestre de crescimento após um declínio no período de janeiro a junho.

A Tesla reduziu os preços no ano passado, levando a um declínio acentuado nas margens de lucro. Este ano, a montadora mudou sua estratégia para oferecer opções de financiamento mais baratas e descontos que, segundo analistas, poderiam diminuir a pressão sobre as margens nos próximos trimestres.

Os preços das matérias-primas usadas para fabricar baterias para veículos elétricos têm caído e a Tesla diz que, como resultado, seus custos irão diminuir este ano, com o efeito diminuindo ao longo do tempo.

Este mês, a companhia apresentou seu táxi-robô Cybercab e uma van autônoma de 20 lugares, em um esforço para acelerar o desenvolvimento de suas tecnologias autônomas, incluindo o robô humanoide Optimus.

A receita da Tesla nos meses de julho a setembro foi de 25,18 bilhões de dólares, contra estimativas de 25,37 bilhões de dólares, segundo dados compilados pela LSEG. As vendas somaram 23,35 bilhões de dólares no mesmo trimestre de 2023.

O lucro ajustado foi de 0,72 dólar por ação no terceiro trimestre, superando a estimativa média de 0,58 dólar.

A margem de lucro da empresa no período de julho a setembro, de 19,8%, superou as estimativas de 17,3%, de acordo com 21 analistas consultados pela LSEG, e também foi superior à margem de 18% no segundo trimestre.

(Reportagem de Akash Sriram, em Bengaluru, e Abhirup Roy, em San Francisco)