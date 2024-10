Tênis de mesa: Calderano avança às oitavas de WTT Champions na França

? Time Brasil (@timebrasil) October 23, 2024

Já a paulista Bruna Takahashi (18ª), única representante do país na primeira rodada da disputa de simples feminina, deu adeus precoce ao perder por 3 sets a 1 (11/3, 8/11, 11/1 e 11/9.) para a chinesa Chen Xingtong (6ª). Na semana passada, Takahashi foi vice-campeã sul-americana em El Salvador.

O WTT Champions Montpellier reúne os 32 principais mesatenistas do mundo (homens e mulheres) e distribuiu 1000 pontos no ranking aos campeões, e 700 aos vices. Com a posição de número 5 nesta temporada, Calderano já tem presença garantida no WTT Finals, que decidirá o campeão de 2024 do circuito mundial entre 20 e 24 de novembro, em Fukuoka (Japão). Apenas os melhores 16 mesatenistas do anos disputam o Finals.