Tales: Bolsonaro veio disposto a mostrar que cobrará fatura de Nunes

Em sua primeira participação em um evento da campanha de Ricardo Nunes (MDB) à Prefeitura de São Paulo, Jair Bolsonaro deixou claro que seu apoio terá um custo elevado, o que pode trazer futuros problemas ao atual prefeito, disse o colunista Tales Faria no UOL News desta quarta (23).

Ontem, em um almoço fechado com cerca de 400 empresários e políticos já convertidos, Nunes e Bolsonaro expuseram a relação tímida entre eles, embora o ex-presidente tenha manifestado apoio ao candidato do MDB. A cena contrasta com a troca efusiva de elogios entre o atual prefeito e o governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Bolsonaro veio disposto a cobrar a fatura, como mostraram as várias falas dele ontem. E ele dará problema para Nunes.

Primeiro, ele não se satisfez com aquele convescote com um grupo de uns 300 empresários bolsonaristas. Não se conformou com aquilo e quis alguma coisa mais ampla, com evangélicos, e tendo Tarcísio atrás para ajudá-lo na pressão e no constrangimento a Nunes, que tem uma dívida política com o governador e já reconheceu isso.

Bolsonaro foi falando o que quis para constranger o prefeito. Não só a questão de, segundo ele, a eleição ter sido fraudada. Nunes é o único político do Brasil que não acompanhou as eleições, tal o constrangimento que passou ali. Tales Faria, colunista do UOL

Para Tales, o discurso de Bolsonaro revela que ele deve interferir em um eventual novo mandato de Nunes. O colunista alertou para o risco de o apoio do ex-presidente, por mais tímido que seja, transformar-se em exigências e cobranças.

Bolsonaro disse que é o candidato em 2026, apontando para Nunes e falando que vai querer o apoio dele.

Ele também constrangeu Tarcísio, que Nunes havia apontado como o grande nome do país no momento. E disse mais: que fará sugestões a Nunes durante o governo.

Bolsonaro está constrangendo e avisando que cobrará a fatura de uma coisa que ele não fez. Ele não apoiou Nunes; quem fez isso foi Tarcísio. Tales Faria, colunista do UOL

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h com apresentação de Fabíola Cidral e às 17h com Diego Sarza. O programa é sempre ao vivo.

Quando: De segunda a sexta, às 10h e 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL.