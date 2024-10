Graeml diz que aceitará resultado, mas apoia protestos em caso de derrota

A candidata do PMB à Prefeitura de Curitiba, Cristina Graeml, disse que aceitará o resultado das urnas, mas que eleitores dela, insatisfeitos com uma possível derrota, têm o direito de se manifestar, nos mesmos moldes de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que ficaram acampados na frente de quartéis, em 2022. A declaração foi dada durante sabatina UOL/Folha, nesta quarta-feira (23).

Candidata disse que irá respeitar o resultado das urnas, mas afirmou que seus eleitores têm o direito de se manifestar "como quiserem". "Vou dizer para que atuem de forma pacífica, mas eles têm todo o direito à livre manifestação. Isso está garantido na nossa Constituição e eu sou uma defensora das nossas liberdades. Como conservadora, eu defendo as nossas liberdades, defendo o respeito às leis, o respeito à Constituição e a nossa Constituição garante, sim, questionar o que quer que seja. A gente tem liberdade de expressão no Brasil até que provem o contrário", disse.

Eu sou defensora da liberdade de expressão, da liberdade de manifestação com respeito à ordem, com respeito ao patrimônio público, com respeito às pessoas. Então, não defendo nenhuma baderna, não apoio baderneiros e, inclusive, defendo veementemente, há anos, que os vândalos dos prédios públicos do 8 de janeiro [de 2023] sejam identificados e punidos pelo crime que cometeram, que é o crime de vandalismo

Cristina Graeml (PMB), em sabatina UOL/Folha

Graeml defendeu o voto impresso nas eleições e disse que "falta transparência" ao sistema eleitoral brasileiro. "O povo tem o direito de ter acesso à área de TI (Tecnologia da Informação), ao código-fonte, o povo tem o direito de ter acesso a uma transparência maior e os questionamentos feitos por parte do eleitorado são legítimos quando a gente não tem uma comprovação do voto, que possa dar a segurança para o eleitor que o voto dele foi, de fato, computado pela urna", afirmou.

A candidata também criticou o que chamou de "indústria do aborto" no país. Consta de seu plano de governo a criação de um instituto municipal "pró-vida". O local seria destinado a atendimento psicológico e orientações sobre a possibilidade de doação do bebê por mulheres que engravidaram sem planejamento. "São mulheres que estão naquele momento de desespero, quase entregues à indústria do aborto (...) As mães têm o direito, especialmente as mais jovens que não têm muito acesso à informação, de saber que a lei brasileira permite a doação do bebê recém-nascido, na maternidade, caso ela não se sinta preparada para ser mãe naquele momento", explicou.

Graeml defendeu anistia a empresários que foram multados durante a pandemia da covid-19 e disse reiterar todas as declarações feitas contra as vacinas, no passado. Ela voltou a defender o tratamento precoce, método comprovadamente ineficaz. "O tratamento precoce já está comprovado que funciona e que salvou vidas", afirmou. "O que eu fiz ao longo da pandemia foi ler os contratos não só do governo brasileiro com as farmacêuticas, mas também de outros governos, trazer a informação de forma honesta e fui colocando casos de pessoas que tinham efeitos adversos, às vezes até fatais, em função da vacina ou após a vacina e estavam sendo ignoradas pela Anvisa [Agência Nacional de Vigilância Sanitária]".

Ao final da sabatina, Graeml disse estar sendo vítima de "difamação violenta" ao ter contestada por uma afiliada da TV Globo no Paraná sua participação em uma série de reportagens premiada. Segundo um ex-diretor e jornalistas da emissora, ela não teria participado das investigações, que revelaram esquema de desvio de dinheiro público e contratação de funcionários fantasmas pela Assembleia Legislativa paranaense. "Essa é uma difamação violenta que está sendo feita em cima da minha idoneidade como jornalista que passou 34 anos buscando a verdade. Eu trabalhei muito intensamente nessa investigação. O Prêmio Esso, especificamente, a TV Globo boicota (...) Por conta disso, a ARPC, que é a afiliada Globo, colocou os quatro que participaram da investigação inicial como inscritos no prêmio pela Gazeta do Povo e eles receberam esse prêmio pela Gazeta do Povo. Foi só por isso que os nossos nomes, que éramos os repórteres da ARPC, não constam do certificado original", explicou.

Em Pesquisa AtlasIntel, divulgada na segunda-feira (21), a candidata do PMB aparece com 43% das intenções de voto. O atual vice-prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel (PSD), lidera a sondagem até o momento, com 51,4%. A diferença entre os dois é superior à margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Cristina Graeml enfatiza que representa a "direita raiz, a voz dos conservadores". Jornalista, ela ganhou popularidade na política como comentarista e nas redes sociais.

Candidata chegou ao segundo turno com 31,17% dos votos (291.523), um pouco abaixo de Pimentel, que obteve 33,51% dos votos (313.347). Seu desempenho tirou do jogo o principal representante da esquerda, o deputado federal Luciano Ducci (PSB) —apoiado pelo PDT e PT— e também o deputado estadual Ney Leprevost (União Brasil), que tinha Rosângela Moro, do mesmo partido, como candidata à vice-prefeita na chapa.

