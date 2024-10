Receita apreende R$ 150 mil em 'Ozempic dos ricos' no aeroporto do Recife

Do UOL, em São Paulo

A Receita Federal apreendeu, nesta quarta-feira (23), dezenas de canetas aplicadoras do medicamento Mounjaro (tirzepatida), conhecido como "Ozempic dos ricos", no Aeroporto Internacional do Recife.

O que aconteceu

A mercadoria retida foi avaliada em R$ 150 mil. Os itens foram apreendidos porque havia uma grande quantidade de canetas, o que caracteriza intenção de revender o produto, explicou o órgão.

O passageiro desembarcou de um voo que partiu de Lisboa, em Portugal.

No Brasil, o Mounjaro (tirzepatida) recebeu aprovação da Anvisa em setembro de 2023. A autorização é para o uso em tratamento de diabetes tipo 2, mas o medicamento ainda não começou a ser comercializado. Em outros países, como nos EUA, o remédio também foi aprovado para o tratamento de obesidade e sobrepeso.

O medicamento pode chegar a custar mais de R$ 5 mil por tubo. Assim como o Ozempic (semaglutida), o Mounjaro é utilizado no Brasil de forma off label (com indicação diferente da prevista em bula) para perda de peso.

Especialistas alertam para o cuidado no uso de medicamentos como o Ozempic. O remédio pode levar indiretamente a um déficit de nutrientes ou de proteínas em pacientes.