Veja quem são os mortos e feridos no ataque a tiros em Novo Hamburgo (RS)

Do UOL, em São Paulo

Um homem matou três e feriu nove em um ataque a tiros em Novo Hamburgo (RS) nesta quarta-feira (23). Edson Crippa foi "neutralizado" pela polícia e também morreu. Veja quem são as vítimas.

Quem são os mortos

Everton Raniere Kirsch Junior

O brigadiano de 31 anos fazia parte do 3º Batalhão de Polícia Militar de Novo Hamburgo. Ele foi até a casa da família para atender à denúncia de maus tratos feita pelo pai do atirador.

O militar estava na corporação desde 2018 e tinha sido pai há pouco mais de um mês. Everton deixa a esposa e o filho, que nasceu há 45 dias.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, lamentou a morte de Everton. "Deu sua vida para proteger a sociedade gaúcha. Que sua coragem e dedicação nunca sejam esquecidas'', falou o político no X.

Eugênio Crippa e Everton Luciano Crippa

Eugênio é pai do atirador, tinha 74 anos e foi quem chamou a Brigada Militar para a casa da família. Ele denunciou o filho por maus tratos, segundo a ocorrência policial.

Segundo as redes sociais de Eugênio, ele nasceu em Santo Antônio da Patrulha, também na Grande Porto Alegre. Ele era casado há 50 anos com a mãe de Edson, Cleris Cripper, que foi baleada e está internada em estado grave.

Everton tinha 49 anos e era irmão de Edson. Ele era casado com Priscilla Martins, que ficou ferida durante o ataque.

Quem são os feridos

Cleris Crippa

Cleris Crippa Imagem: Reprodução / Redes Sociais

Cleris, de 70 anos, é mãe do atirador. Antes do ataque, a idosa foi mantida refém em casa pelo filho. Segundo o perfil nas redes sociais, ela já trabalhou no colégio Marista Pio XII.

Cleris foi baleada com três tiros. Ela está em estado grave.

Priscilla Martins

Priscilla Martins Imagem: Reprodução / Redes Sociais

Priscila tem 41 anos e é de Gravataí. Ela era casada com o irmão do atirador, Everton Luciano Crippa. Ferida durante o ataque, ela segue internada no hospital, mas não há detalhes sobre os ferimentos e estado de saúde dela.

Nas redes sociais, Priscilla costuma postar fotos com o companheiro e também de suas viagens. "Só preciso de um bom chimarrão e de companhia de pessoas de bens para ser feliz'', se descreve em seu perfil. Em uma das publicações ela aparece abraçada com Everton e com a afilhada de seis anos: ''O dindo e a dinda vão sempre estar por perto''.

Rodrigo Weber Volz

Rodrigo Weber Volz Imagem: Reprodução / Redes Sociais

O brigadiano de 31 anos foi baleado pelo menos três vezes e levado em estado grave para o Hospital Geral de Novo Hamburgo. Segundo as redes sociais de Volz, ele se formou no curso da Brigada Militar em 2017 e é casado.

Rodrigo está em estado grave. Segundo a Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo, a vítima se encontra na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

João Paulo Farias

O brigadiano de 26 anos foi baleado na cabeça. Ele está internado em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Geral de Novo Hamburgo.

Volmir de Souza

O Guarda Municipal de 54 anos foi ferido com três tiros. Ele foi transferido nesta manhã ao Hospital da Unimed. Ele trabalha na Prefeitura de Novo Hamburgo há mais de 19 anos.

Joseane Muller

A brigadiana de 38 anos trabalhava como 2º Sargento e foi baleada no ombro. Ela foi encaminhada ao Hospital Geral de Novo Hamburgo e aguarda transferência para o Hospital da Brigada Militar.

Eduardo de Brida Geiger

Eduardo Brida Imagem: Reprodução / Redes Sociais

Eduardo tem 32 anos e é policial militar da Brigada. Durante a ocorrência, ele levou um tiro no tornozelo e foi levado ferido ao hospital.

Ele é tecnólogo em Processos Gerenciais na UNISINOS. Conforme as redes sociais, seus hobbies são futebol, pescaria e viagens. Ele também registra os destinos turísticos em seu perfil.

Felipe Costa Santos Rocha

Felipe Costa Santos Rocha Imagem: Reprodução / Redes Sociais

Tenente Coronel e comandante do Batalhão de Operações Especiais da Brigada Militar, com mais de 25 anos de serviço. Santos Rocha foi atingido por estilhaços e liberado em seguida.

Em 2023, foi momentaneamente afastado do serviço na BM para participar da Operação de Divisas e Fronteiras, coordenada pelo Ministério da Justiça para patrulhar a área fronteiriça do Brasil.

Leonardo Valadão Alves

Ele tem 26 anos e também é da Brigada Militar. O PM foi atingido com um tiro de raspão no supercílio e já teve alta médica.