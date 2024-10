Quem está na frente para prefeito de Porto Alegre? Veja últimas pesquisas

Do UOL, em São Paulo

Sebastião Melo (MDB) está em vantagem na preferência dos eleitores para o segundo turno da Prefeitura de Porto Alegre, de acordo com as recentes pesquisas divulgadas. O candidato à reeleição aparece à frente da adversária: Mária do Rosário (PT).

O que dizem as pesquisas

Pesquisa AtlasIntel divulgada nesta terça-feira (22) mostrou Melo na liderança. O atual prefeito somou 55,5%, enquanto a deputada federal somou 41,3%. A vantagem está acima da margem de erro, que é de três pontos percentuais para mais ou para menos. Os números são referentes à pesquisa estimulada, quando o eleitor recebe os nomes dos candidatos na entrevista.

AtlasIntel (recorte estimulado)

Sebastião Melo (MDB): 55,5% (57,2% dos votos válidos)

55,5% (57,2% dos votos válidos) Maria do Rosário (PT): 41,3% (42,8% dos votos válidos)

41,3% (42,8% dos votos válidos) Branco/nulo: 2,7%

2,7% Não sabem: 0,5%.

AtlasIntel entrevistou 1.189 internautas dos dias 15 a 20 de outubro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, o nível de confiança é de 95%, e o número de registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é: RS-03151/2024. O instituto emprega uma metodologia própria, em que os respondentes são geolocalizados e selecionados enquanto navegam na internet.

Real Time: Melo em vantagem

Pesquisa Real Time Big Data divulgada na segunda-feira (21) também apontou Melo numericamente à frente. O candidato tem 55%, e Maria do Rosário, 40%.

Na comparação com a rodada anterior, divulgada na semana passada, o prefeito oscilou dois pontos para cima, enquanto a adversária continuou estável. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos.

Real Time Big Data (recorte estimulado)

Sebastião Melo (MDB): 55% (tinha 53%)

55% (tinha 53%) Maria do Rosário (PT): 40% (tinha 40%)

40% (tinha 40%) Nulo/branco: 3% (eram 4%)

3% (eram 4%) Não sabe/não respondeu: 2% (eram 3%)

Contratada pela Três Poderes Mídia e Comunicação, a Real Time Big Data entrevistou 1.000 eleitores da capital do Rio Grande do Sul entre os dias 18 e 19 de outubro. O nível de confiança é de 95%, e o protocolo de registro no TSE é: RS-00932/2024.

Veritá também registra Melo à frente

De acordo com o levantamento divulgado em 18 de outubro, o prefeito marcou 58,7% das intenções de voto. Maria do Rosário somou 32,4%. A margem de erro para o levantamento é de 2,5 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Veritá (recorte estimulado)

Sebastião Melo (MDB): 58,7%

58,7% Maria do Rosário (PT): 32,4%

32,4% Branco/nulo: 6,7%

6,7% Não sabe/não respondeu: 2,1%

A sondagem da Veritá entrevistou 1.610 pessoas entre os dias 13 e 17 de outubro, com nível de confiança de 95%. Os dados foram coletados em entrevistas automatizadas e um questionário eletrônico. O registro no TSE é: RS-09863/2024.

Quaest: Melo na liderança

A liderança de Sebastião Melo também foi apontada na pesquisa Quaest divulgada em 17 de outubro. Ele somou 52% das intenções de voto, enquanto a deputada federal apareceu com 30%. A margem de erro para o levantamento é de três pontos percentuais, para mais ou para menos.

Quaest (recorte estimulado)

Sebastião Melo (MDB): 52%

52% Maria do Rosário (PT): 30%

30% Indecisos: 3%

3% Branco/nulo/não vai votar: 15%

Contratada pela RBS TV, afiliada da TV Globo, a Quaest ouviu 900 eleitores entre 14 e 16 de outubro. O nível de confiança é de 95%, e o protocolo de registro no TSE é: RS-08359/2024.