Quem está na frente para prefeito de Belém? Veja últimas pesquisas

Do UOL, em São Paulo (SP)

As últimas pesquisas de intenção de voto para o segundo turno das Eleições 2024 em Belém (PA) apontam para a vitória de Igor Normando (MDB).

O que dizem as pesquisas

Normando tem vantagens de mais de 10 pontos. O emedebista lidera com folga sobre Éder Mauro (PL) tanto na pesquisa Quaest, divulgada no último sábado (19), quanto no levantamento AtlasIntel, publicado nesta terça-feira (22).

Os resultados são das pesquisas estimuladas, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados. Veja os números abaixo.

Quaest

Igor Normando (MDB): 51%

51% Delegado Eder Mauro (PL): 33%

33% Indecisos: 6%

6% Branco, nulo ou não vai votar: 10%

AtlasIntel

Igor Normando (MDB): 54,5%

54,5% Delegado Éder Mauro (PL): 41,4%

41,4% Branco/nulo: 3%

3% Não sei: 1,2%

Sobre as pesquisas

A AtlasIntel entrevistou 1.215 eleitores de 15 a 20 de outubro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, e o índice de confiança é de 95%. A pesquisa foi feita com recursos próprios pelo instituto e registrada na Justiça Eleitoral sob o número PA-01342/2024.

Contratada pela TV Liberal, afiliada da TV Globo, a Qaest ouviu 900 eleitores entre os dias 16 e 18 de outubro. O nível de confiança é de 95% e o protocolo de registro na Justiça Eleitoral é PA-03455/2024.