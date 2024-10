Homem negro mais rico dos EUA já ficou sem salário e hoje tem R$ 65 bilhões

David Steward, fundador da World Wide Technology, tornou-se o homem negro mais rico dos Estados Unidos, segundo a Forbes, ao acumular uma fortuna de US$ 11,4 bilhões (cerca de R$ 65 bilhões) em 2024, resultado de um crescimento constante nos últimos anos.

O que aconteceu

David Steward, aos 73 anos, atingiu o posto de homem negro mais rico dos Estados Unidos. Ele aparece no 84º lugar na lista Forbes 400 de 2024, com uma fortuna avaliada em US$ 11,4 bilhões (R$ 65 bilhões). Fundador da World Wide Technology, empresa do setor de tecnologia, Steward construiu sua fortuna ao longo de mais de três décadas.

A WWT, fundada em 1990, teve um faturamento de US$ 17 bilhões (R$ 96,9 bilhões) em 2023. A empresa presta serviços de TI para clientes como Apple, Microsoft e o governo dos EUA. Steward iniciou a empresa com um capital de US$ 250 mil (R$ 1,4 milhão), que conseguiu após anos trabalhando em vendas e gestão.

Steward cresceu no sul dos EUA, em Clinton, Missouri, em uma família de poucos recursos. Ele é um de sete irmãos e seu pai trabalhava como mecânico, faxineiro e coletor de lixo. Após se formar na Central Missouri University, Steward iniciou sua carreira profissional trabalhando em vendas para empresas como Missouri Pacific Railroad, Union Pacific e FedEx.

Nos primeiros anos da WWT, ele enfrentou dificuldades financeiras. Em alguns momentos, ele ficou sem salário e teve seu carro confiscado enquanto trabalhava para manter a empresa funcionando. Mesmo assim, seguiu apostando no crescimento do mercado de tecnologia.

O crescimento de sua fortuna foi consistente nos últimos anos. Em 2022, sua fortuna era estimada em US$ 6 bilhões (R$ 34,2 bilhões), subindo para US$ 7,6 bilhões (R$ 43,3 bilhões) em 2023 e chegando a US$ 11,4 bilhões em 2024. Outros bilionários negros que aparecem na lista da Forbes incluem Robert Smith, Alexander Karp e Michael Jordan.

Steward foi reconhecido pela Forbes por seu desempenho como empresário 'self-made'. Ele está entre um pequeno grupo de bilionários que construíram suas fortunas sem herança familiar ou grandes investimentos iniciais, alcançando um dos maiores níveis de pontuação no ranking de bilionários autossuficientes da revista. Ele já afirmou em palestras que acredita que o sucesso no empreendedorismo envolve assumir riscos e ter fé nas possibilidades.