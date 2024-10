Putin propõe criação de sistema de pagamento para Brics alternativo ao Swift

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, propôs nesta quarta-feira, 23, a criação de um sistema de pagamento para os Brics (grupo de países em desenvolvimento formado inicialmente por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) com o objetivo de apoiar as economias do bloco.

O país tem pressionado pela criação de um novo sistema de pagamento que ofereceria uma alternativa à rede global de mensagens bancárias Swift. Isso permitiria a Moscou negociar com parceiros, driblando as sanções impostas por países ocidentais após a invasão da Ucrânia, em fevereiro de 2022.

Putin disse que a plataforma sugerida poderia se tornar "um poderoso instrumento de apoio às economias dos Brics, e também prover recursos financeiros aos países do Sul e Leste Global".

A declaração foi dada durante a cúpula do Brics, em Kazan (Rússia), que teve a participação do presidente da China, Xi Jinping, do presidente da Índia, Narendra Modi, e representantes de outros 33 países. O evento segue até a quinta-feira.

O presidente russo mencionou o aprofundamento da cooperação no setor financeiro como parte de sua agenda. E disse que os participantes do encontro também discutiriam questões internacionais, como a resolução de conflitos regionais e a expansão do grupo de países do bloco - Irã, Egito, Etiópia, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita aceitaram o convite feito em 2023 para integrarem a aliança.

O Kremlin tem promovido a cúpula como "o maior evento de política externa já realizado" pela Rússia e retratou os Brics como um contrapeso à ordem global dominada pelo ocidente. Fonte: Associated Press.