Putin diz que Venezuela é um 'parceiro confiável' da Rússia

O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou nesta quarta-feira (23) que a Venezuela é um parceiro confiável durante uma reunião com seu contraparte venezuelano, Nicolás Maduro, em paralelo à cúpula dos Brics em Kazan, para revisar projetos conjuntos.

"A Venezuela é um antigo e confiável parceiro da Rússia na América Latina e no mundo em geral, e está sendo desenvolvida uma cooperação mutuamente benéfica em todas as áreas", disse Putin durante o encontro.

Putin comemorou os "resultados" obtidos nos projetos compartilhados entre Caracas e Moscou: "É algo muito bom".

Maduro, que não visitava a Rússia desde setembro de 2019, chegou na terça-feira a Kazan para participar da cúpula do grupo de países emergentes Brics e buscar novos investimentos.

Esta é sua primeira viagem oficial ao exterior desde as eleições realizadas em 28 de julho, nas quais foi declarado vencedor e a oposição denunciou fraude.

"Estamos avançando em muitos temas. A Venezuela conseguiu recuperar sua economia com esforço próprio (...) Toda a nossa delegação está preparada para avançarmos nos temas de cooperação bilateral", afirmou Maduro, sem entrar em detalhes.

O presidente venezuelano também insistiu que seu país está pronto para ser membro ativo dos Brics.

A Venezuela se prepara para realizar em 7 de novembro uma reunião da comissão mista Rússia-Venezuela, a fim de revisar os projetos conjuntos dos dois governos nas áreas financeira, turística, científica e cultural.

A vice-presidente executiva e ministra do Petróleo, Delcy Rodríguez, chegou na segunda-feira a Kazan, junto com o chanceler Yván Gil, para oferecer "opções de investimento" no setor petrolífero aos países do bloco regional.

A relação entre Caracas e Moscou se estreitou durante o governo do falecido ex-presidente Hugo Chávez (1999-2013).

O bloco dos Brics foi fundado em 2009 com quatro membros - Brasil, Rússia, Índia e China - e em 2010 a África do Sul se juntou. Em 2024, foram adicionados Etiópia, Irã, Egito e Emirados Árabes Unidos.

