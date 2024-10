Putin defende criação de bolsa de grãos dos países do Brics

KAZAN, Rússia (Reuters) - A Rússia propôs a criação de uma bolsa de grãos dos países do Brics, que mais tarde poderia ser expandida para o comércio de outras commodities importantes, disse o presidente russo, Vladimir Putin, no discurso de abertura de uma cúpula de líderes dos países do grupo nesta quarta-feira.

"Os países do Brics estão entre os maiores produtores mundiais de grãos, legumes e sementes oleaginosas. Nesse sentido, propusemos a abertura de uma bolsa de grãos do Brics", disse Putin aos líderes.

Ele acrescentou que a bolsa "contribuirá para a formação de indicadores de preços justos e previsíveis para produtos e matérias-primas, considerando seu papel especial na garantia da segurança alimentar".

"A implementação dessa iniciativa ajudará a proteger os mercados nacionais contra interferências externas negativas, especulações e tentativas de criar uma escassez artificial de alimentos", disse Putin.

Uma plataforma separada poderia ser criada para o comércio de metais preciosos e diamantes, disse Putin.

Em seu discurso, Putin também se referiu à criação de uma plataforma de investimentos do Brics, que facilitará o investimento mútuo entre os países do grupo e também poderá ser usada para investimentos em outros países do Sul Global.

(Reportagem de Vladimir Soldatkin, em Kazan, e Gleb Bryanski, em Moscou)