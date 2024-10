Produtores de Blade Runner processam Tesla por apresentação criada com IA

Os produtores do filme Blade Runner 2049 estão movendo uma ação judicial contra a Tesla após a apresentação We, Robot em 10 de outubro, na qual a montadora comandada por Elon Musk apresentou um táxi e um veículo de entregas autônomos. A Tesla teria gerado imagens por inteligência artificial inspiradas no filme sem permissão.

O que aconteceu

Tendo inspirado seu Cybercab em filmes de ficção de cientifica, Elon Musk irritou recentemente os produtores do filme Eu, Robô e agora está enfrentando acusações dos produtores de Blade Runner 2049.

A Alcon Entertainment diz que foi contatada um dia antes do evento pela Warner Bros. Discovery para uma solicitação sobre a possibilidade de usar imagens e clipes específicos de Blade Runner 2049 na apresentação da Tesla.

Os co-CEOs da Alcon, Andrew Kosove e Broderick Johnson, "recusaram o pedido da WBD, não querendo ser associados de forma alguma à Tesla, Musk ou qualquer empresa de propriedade de Musk".

Porém, mesmo assim a Tesla exibiu no evento imagens espelhadas do filme, incluindo uma com "um sósia de Ryan Gosling" e outra do veículo icônico do filme, que serviu como fonte de inspiração para o Cybercab. As imagens foram criadas com IA tendo como base imagens protegidas por direitos autorais.

A Alcon diz que "Musk tomou conhecimento pessoalmente das negações de permissão da Alcon", mas que que decidiu seguir com o plano apenas alterando imagens.

Embora a Warner Brothers Discovery tenha sido a empresa de distribuição do filme da Alcon nos EUA, ela tem direitos de licenciamento limitados. A Alcon quer receber por danos não especificados e busca uma ordem judicial impedindo a Tesla de distribuir seus materiais promocionais.

