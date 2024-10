Presidente do BoJ defende cautela em aperto monetário em período de incerteza

O presidente do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês), Kazuo Ueda, afirmou nesta quarta-feira, 23, que o BC japonês ainda mantém uma postura monetária razoavelmente frouxa, sendo difícil definir um tamanho para aumento de juros daqui para frente. "Quando há muita incerteza, geralmente é melhor proceder de forma cautelosa e gradual", disse ele.

As falas foram feitas em um painel sobre política monetária do Japão, no âmbito da reunião anual do Fundo Monetário Internacional (FMI). Ueda também declarou que o BoJ quer elevar a expectativa de inflação, mas admitiu que o país tem apresentando uma demora para chegar a uma inflação de 2% sustentável.

Na sessão de perguntas e respostas, o presidente do BoJ expressou que a política monetária de outros países podem ter efeitos significativos na inflação japonesa, e apresentou preocupações com o futuro da economia dos EUA.