Prefeito reeleito de cidade do ES sofre tentativa de homicídio; polícia investiga

O prefeito reeleito de Afonso Cláudio, cidade a 142 quilômetros de distância de Vitória, no Espírito Santo, Luciano Pimenta (PP), foi vítima de uma tentativa de homicídio na noite desta terça-feira, 22. O prefeito não foi atingido e passa bem.

Pimenta estava na zona rural da cidade e voltava para casa por volta das 21h quando foi surpreendido por dois homens em uma moto, que dispararam contra o carro que dirigia. O prefeito, que estava armado, revidou. Os agressores fugiram.

A Polícia Científica do Estado disse que equipes realizaram a perícia no carro do prefeito, que apresentava três perfurações de arma de fogo no para-brisa dianteiro e duas no vidro traseiro, e outras perícias complementares estão em andamento em "caráter de urgência".

Já a Polícia Civil informou que "as diligências e investigações relacionadas à tentativa de homicídio estão em andamento para identificar e responsabilizar os autores do crime".

A Prefeitura de Afonso Cláudio não comentou o assunto. Pelas redes sociais, Pimenta agradeceu as mensagens de apoio. "Agradeço a todos que estão encaminhando mensagens de apoio! Graças a Deus estou bem, muito obrigado!", publicou.

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), usou as redes sociais para lamentar o caso e dizer que "Polícias Civil e científica, com o acompanhamento da Secretaria de Segurança Pública, iniciaram imediatamente as investigações dos fatos para que os responsáveis sejam identificados e punidos com rigor".

Pimenta foi reeleito ao cargo com 8.706 votos (46,77% dos votos válidos), superando Márcio CDA (Podemos), Baé (Avante), Luciano Mageski (PSOL) e João Costela (DC).