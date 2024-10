Polícia equatoriana diz que 2 homens envolvidos no ataque a televisão foram presos na Espanha

Por Alexandra Valencia

QUITO (Reuters) - A polícia do Equador disse nesta quarta-feira que dois supostos líderes criminosos envolvidos no ataque a uma rede de televisão no início do ano foram capturados depois de uma operação na Espanha, onde eles se escondiam com documentos falsos.

“Comandante Willy”, o suposto líder dos Los Tiguerones, e seu irmão Alex, considerado pelas autoridades como o segundo no comando do grupo criminoso, foram presos em uma operação conjunta com a Guarda Civil Espanhola, informou a polícia equatoriana na plataforma social X.

As autoridades equatorianas não incluem sobrenomes ao nomear suspeitos em casos criminais ativos, mas a mídia local os identificou como William e Alex Alcivar.

A polícia disse que os dois homens eram acusados de plantar bombas em carros, realizar assassinatos por encomenda, extorsão e o infame ataque ao vivo no estúdio da TC Televisión em Guayaquil, a maior cidade do Equador, em janeiro deste ano.

Durante a invasão, que foi transmitida nacionalmente por cerca de 20 minutos, telespectadores assistiram a 13 homens com balaclavas e armados com revólveres, granadas e dinamite, ameaçarem funcionários que se agacharam no chão. A polícia posteriormente resgatou os funcionários e prendeu os homens.

O ataque levou o governo a classificar 22 gangues como organizações terroristas para serem caçadas pelos militares em uma ampla repressão ao crime.

