Piora em expectativas de inflação é grande preocupação para BC, diz Picchetti

(Reuters) - As expectativas de inflação têm ampliado o desvio em relação ao alvo de 3% e as previsões de mercado para os preços em 2025 estão se aproximando do teto da meta, o que é uma grande preocupação, disse nesta quarta-feira o diretor de Assuntos Internacionais do Banco Central, Paulo Picchetti.

Em evento promovido pela XP Investimentos em Washington, às margens de reuniões do FMI e do Banco Mundial, Picchetti afirmou que a inflação vinha em processo de desaceleração, mas tem estabilizado em patamar acima da meta, o que também é motivo de preocupação.

(Por Bernardo Caram)