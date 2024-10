Pesquisa para prefeito de SP hoje (23): veja os últimos resultados

Do UOL, em São Paulo

Três pesquisas eleitorais para o segundo turno da Prefeitura de São Paulo foram divulgadas nesta quarta-feira (23). Ricardo Nunes (MDB) apareceu à frente de Guilherme Boulos (PSOL) nos levantamentos da Quaest, Real Time Big Data e Futura Inteligência, em parceria com a empresa 100% Cidades.

O que dizem as pesquisas

O prefeito apareceu em vantagem nos números da Quaest divulgados hoje (23). Nunes somou 44% das intenções de voto, e Boulos, 35%.

Na comparação com a rodada anterior, divulgada na semana passada, o candidato do MDB oscilou um ponto para baixo, e o do PSOL, dois para cima. Ambas as movimentações estão dentro da margem de erro, de três pontos percentuais para mais ou para menos. Os dados são de pesquisas estimuladas, quando o eleitor recebe os nomes dos candidatos na entrevista.

Quaest (recorte estimulado)

Ricardo Nunes (MDB): 44% (tinha 45%)

44% (tinha 45%) Guilherme Boulos (PSOL): 35% (tinha 33%)

35% (tinha 33%) Indecisos: 2% (eram 3%)

Brancos / nulos: 19% (eram 19%)

O panorama favorável a Nunes se repetiu nos dados do instituto Real Time Big Data. Ele tem vantagem de 11 pontos percentuais em relação a Boulos (na semana passada eram 14 pontos). O prefeito somou 51% das intenções de voto, e o adversário ficou com 40%.

Prefeito oscilou dois pontos para baixo. Na semana passada, 53% dos entrevistados disseram que iriam votar em Nunes. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. O deputado federal variou um ponto para cima, com os 39% na última sondagem.

Real Time Big Data (recorte estimulado)

Ricardo Nunes (MDB): 51% (tinha 53%)

51% (tinha 53%) Guilherme Boulos (PSOL): 40% (tinha 39%)

40% (tinha 39%) Nulo / branco: 5% (eram 3%)

5% (eram 3%) Não sabe / não respondeu: 4% (eram 5%)

Nunes teve folga na liderança dos dados do instituto Futura Inteligência, em parceria com a empresa 100% Cidades. Ele marcou 57% das intenções de voto, enquanto o psolista ficou com 37,6%.

No levantamento anterior, divulgado no dia 16 de outubro, o emedebista marcou 52,4%. Boulos, por outro lado, ficou com 31,5%.

Futura (recorte estimulado)

Ricardo Nunes (MDB): 57%

57% Guilherme Boulos (PSOL): 33,9%

33,9% Ninguém/Branco/Nulo: 4,1%

4,1% Não sabe/Não respondeu/Indeciso: 5,1%

Paraná Pesquisas: Nunes na ponta

A vantagem numérica de Nunes em relação a Boulos é de 12,1 pontos, apontou o Paraná Pesquisas divulgado na terça (22). Distância oscilou um ponto percentual para baixo em relação ao último levantamento divulgado em 16 de outubro.

Cenário é de estabilidade. Nos três levantamentos que o instituto realizou para o segundo turno, o prefeito oscilou 1,1 ponto para baixo. Boulos, por sua vez, variou 0,6 ponto para cima. A margem de erro da nova sondagem é de 2,6 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Paraná Pesquisas (recorte estimulado):

Ricardo Nunes (MDB): 51,7% (tinha 52,3%)

51,7% (tinha 52,3%) Guilherme Boulos (PSOL): 39,6% (tinha 39,2%)

39,6% (tinha 39,2%) Nenhum / branco / nulo: 5,3%

5,3% Não sabe / não respondeu: 3,4%

O candidato à reeleição variou 0,6 ponto para baixo. O emedebista ficou com 51,7% das intenções de voto, ante 52,3% da semana passada. O psolista variou positivamente em 0,4 ponto. Boulos foi de 39,2% para 39,6%.

AtlasIntel: Nunes na liderança

O candidato à reeleição apareceu com 54,8% das intenções de voto, enquanto Boulos (PSOL) ficou com 42,2%, apontou AtlasIntel.A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

Vantagem de Nunes é de 13 pontos percentuais no recorte dos votos válidos. No cálculo do instituto, Nunes somou 56,5%, e Boulos, 43,5%.

AtlasIntel (recorte estimulado)

Ricardo Nunes (MDB): 54,8%

54,8% Guilherme Boulos (PSOL): 42,2%

42,2% Não sei: 0,8%

0,8% Voto branco/nulo: 2,1%

Datafolha: Nunes em vantagem

Nunes apareceu 18 pontos percentuais à frente de Boulos, conforme o último Datafolha. O candidato tem 51% das intenções de voto, enquanto Boulos tem a preferência de 33% dos eleitores paulistanos. Os números são da pesquisa estimulada, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos participantes.

Prefeito oscilou para baixo, e Boulos se manteve estável. O emedebista oscilou quatro pontos percentuais para baixo em relação à última pesquisa divulgada em 10 de outubro. O deputado federal, por outro lado, não teve movimentações nas intenções de voto desde o último levantamento.

Datafolha (estimulada):

Ricardo Nunes (MDB): 51% (eram 55%)

51% (eram 55%) Guilherme Boulos (PSOL): 33% (eram 33%)

33% (eram 33%) Em branco/nulo/nenhum: 14% (eram 10%)

14% (eram 10%) Não sabe: 2% (eram 2%)

Sobre as pesquisas

Contratada pela TV Globo, a pesquisa Quaest ouviu presencialmente 1.200 eleitores em São Paulo entre os dias 20 e 22 de outubro. O levantamento tem nível de confiança de 95% e foi registrado no TSE sob o número SP-06257/2024.

O instituto Real Time Big Data ouviu 1.500. As entrevistas foram realizadas de 21 a 22 de outubro. A margem de erro é de três pontos percentuais, e o índice de confiança do levantamento é de 95%. A pesquisa foi contratada pela RecordTV e registrada no TSE sob o número: SP-05217/2024.

A pesquisa Futura Inteligência fez 1000 entrevistas no dia 22 de outubro. A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais, para mais ou para menos. A sondagem foi registrada no TSE sob número SP-02893/2024, e o nível de confiança é de 95%.

Paraná Pesquisas ouviu 1.500 eleitores. As entrevistas foram feitas de 18 a 21 de outubro, e o índice de confiança é de 95%. A sondagem foi contratada pelo próprio instituto e registrada no TSE sob o número: SP-05509/2024.

AtlasIntel ouviu 2.000 eleitores entre 15 e 21 de outubro. O instituto usa uma metodologia própria, em que os entrevistados são recrutados aleatoriamente enquanto navegam na internet. O nível de confiança é de 95%, e o protocolo de registro na Justiça Eleitoral é SP-02116/2024.

O levantamento do Datafolha foi encomendado pela Folha de S.Paulo e ouviu 1.204 eleitores entre os dias 15 e 17 de outubro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado no TSE: SP-05561/2024.