Países emergentes financiam desenvolvidos, diz Lula no Brics

SÃO PAULO, 23 OUT (ANSA) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quarta-feira (23), em seu discurso na cúpula de líderes do Brics, que "as economias emergentes financiam o mundo desenvolvido".

"O Brics foi responsável por parcela significativa do crescimento mundial nas últimas décadas. Juntos somos mais de 3,6 bilhões de pessoas, que integram um mercado dinâmico e com elevada mobilidade social. Representamos 36% do PIB global por paridade do poder de compra", disse o petista em participação virtual na reunião, que acontece em Kazan, na Rússia.

"Entretanto, os fluxos financeiros continuam seguindo para nações ricas. É um Plano Marshall às avessas, em que as economias emergentes financiam o mundo desenvolvido. As iniciativas e instituições do Brics rompem com essa lógica", acrescentou. (ANSA).

