Nunes e Boulos empatam entre eleitores que sofreram com apagão, diz Quaest

Pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (23) mostra que, entre os eleitores afetados pela falta de luz em São Paulo nas últimas semanas, Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL) estão empatados tecnicamente nas intenções de voto.

O que aconteceu

Nesse segmento, o candidato à reeleição tem 40%, e o deputado federal, 39%. A margem de erro é de cinco pontos percentuais para mais ou para menos nesse recorte. Entre quem não sofreu com a falta de luz, é de três pontos.

Veja pesquisa para prefeito entre eleitores que tiveram problemas de falta de luz

Ricardo Nunes (MDB): 40%

40% Guilherme Boulos (PSOL): 39%

39% Indecisos: 2%

2% Branco/Nulo/Não vai votar: 19%

Entre eleitores que não tiveram problemas de falta de luz:

Ricardo Nunes (MDB): 45%

45% Guilherme Boulos (PSOL): 33%

33% Indecisos: 3%

3% Branco/Nulo/Não vai votar: 19%

28% dos eleitores tiveram problemas com falta de luz, segundo a Quaest. Outros 72% disseram que não foram atingidos. Segundo a Enel, concessionária da distribuição da energia elétrica na capital, 3,1 milhões de residências foram afetadas por um apagão que chegou a durar mais de quatro dias em alguns locais. Os transtornos começaram após um temporal no dia 12 deste mês. No dia 16, a Enel disse ter restabelecido o fornecimento para todos os clientes —mas 36 mil imóveis ainda estavam sem energia.

No público geral, Nunes está na frente. Candidato do MDB tem 44%, e o do PSOL, 35%. Na comparação com a rodada anterior, divulgada na semana passada, ambos oscilaram dentro da margem de erro.

Contratada pela TV Globo, a Quaest ouviu 1.200 eleitores da capital de São Paulo presencialmente entre os dias 20 e 22 de outubro. O protocolo de registro na Justiça Eleitoral é SP-06257/2024.