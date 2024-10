Nova pesquisa para prefeito de SP dá fio de esperança a Boulos; veja

Do UOL, em São Paulo

A vantagem de Ricardo Nunes (MDB) para Guilherme Boulos (PSOL) teve uma importante oscilação nesta retal final de segundo turno para a Prefeitura de São Paulo. É o que mostrou a pesquisa do instituto Real Time Big Data, contratada pela Record TV, e divulgada nesta quarta-feira (23).

O que aconteceu

Ricardo Nunes continua na liderança, porém viu a vantagem sobre o adversário oscilar para baixo na nova sondagem. A vantagem do prefeito, agora, é de 11 pontos percentuais em relação ao deputado federal —na semana passada eram 14 pontos. O número ainda é considerável, mas a oscilação renova as esperanças do psolista.

O emedebista oscilou dois pontos para baixo em suas intenções de voto. Na semana passada, 53% dos entrevistados disseram que iriam votar em Nunes, número que agora foi para 51%. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Boulos variou um ponto para cima. O psolista registrou 39% na última sondagem e agora tem 40%. Os dados são referentes à pesquisa estimulada, quando o eleitor recebe os nomes dos candidatos na entrevista.

Real Time Big Data (recorte estimulado)

Ricardo Nunes (MDB): 51% (tinha 53%)

Guilherme Boulos (PSOL): 40% (tinha 39%)

Nulo / branco: 5% (eram 3%)

Não sabe / não respondeu: 4% (eram 5%)

No recorte de votos válidos, Ricardo Nunes soma 56% (eram 58%). Boulos, por outro lado, ficou com 44% (eram 42%).

O deputado federal tem apostado em uma virada na reta final da campanha, com campanha na rua em todas as regiões nesta semana. Ele espera repetir o feito de Fernando Haddad (PT), que virou no segundo turno contra José Serra (PSDB) em 2012,

Já o atual prefeito alertou apoiadores que a eleição não está decidida e diz temer o fator abstenção. Ele pediu mobilização dos eleitores para consolidar a vantagem.

Metodologia. O instituto ouviu 1.500 eleitores da cidade de São Paulo. As entrevistas foram realizadas de 21 a 22 de outubro. A margem de erro é de três pontos percentuais, e o índice de confiança do levantamento é de 95%. A pesquisa foi contratada pela Record TV e registrada no TSE sob o número: SP-05217/2024.