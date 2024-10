No Brics, Ministério da Agricultura busca maior cooperação agrícola com parceiros

Brasília, 23 - O Ministério da Agricultura busca reforçar a cooperação agrícola com os parceiros do Brics - bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Egito, Etiópia e Irã. A segurança alimentar é um dos temas debatidos pela 16ª Cúpula do Brics, que ocorre em Kazan, na Rússia.Em nota, o ministério informou que a posição do Brasil na cúpula é reafirmar seu papel de um dos principais fornecedores globais de alimentos e de defesa da cooperação multilateral no enfrentamento da insegurança alimentar e das mudanças climáticas. "O Brasil agora terá adidos agrícolas em todos os países do Brics, tanto nos membros fundadores quanto nos novos integrantes, o que amplia nossa capacidade de negociação e cooperação. Esses profissionais são fundamentais para promover uma agenda agrícola robusta, facilitar o intercâmbio de tecnologias e boas práticas e alinhar os interesses do Brasil com os dos nossos parceiros estratégicos", disse, na nota o secretário de Comércio e Relações Internacionais da pasta, Luis Rua, que participa da cúpula.