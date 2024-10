No Brics, Lula culpa países ricos por crise climática

SÃO PAULO, 23 OUT (ANSA) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quarta-feira (23), em seu discurso na cúpula de líderes do Brics, que o bloco é um "ator incontornável" no enfrentamento à crise climática no planeta, cuja culpa atribuiu aos países ricos.

"O Brics é ator incontornável no enfrentamento da mudança do clima. Não há dúvidas de que a maior responsabilidade recai sobre os países ricos, cujo histórico de emissões culminou na crise climática que nos aflige hoje", disse o petista em participação virtual na reunião, que acontece em Kazan, na Rússia.

"É preciso ir além dos US$ 100 bilhões anuais prometidos [pelos países ricos] e não cumpridos e fortalecer medidas de monitoramento dos compromissos assumidos. Os dados da ciência exprimem um sentido de urgência sem precedentes", acrescentou.

No entanto, segundo Lula, também "cabe aos países emergentes fazer sua parte para limitar o aumento da temperatura global a 1,5ºC" em relação aos níveis pré-industriais. "Na COP30, em Belém, vamos mostrar que é possível conciliar maior ambição em nossas contribuições com o princípio de responsabilidades comuns, mas diferenciadas", destacou o presidente. (ANSA).

