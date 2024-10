Prattes revela intimidade sexual e diz que faz 'pauletom'; é saudável?

Em entrevista a Tatá Werneck, o ator Nicolas Prattes fez uma série de revelações sobre as preferências sexuais e declarou ser adepto ao "pauletom". Mas será que isso faz mal?

O que aconteceu

Artista revelou que segue a tendência conhecida como "pauletom". Durante participação no programa Lady Night, Prattes disse que "só usa moletom em casa", indicando que não usa cueca por baixo da roupa quando está em casa. Segundo Tatá, o ator também já foi flagrado sem cueca durante corrida na praia.

O ator de 27 anos fez outras confissões durante participação no programa. Durante jogo com alusão ao surfe, ele foi questionado se já usou brinquedos para auxiliar na ereção do pênis, como anel peniano. Prattes disse que "surfa sem nada" e destacou que diversas transas seguidas "desgasta a prancha".

Tatá perguntou se ele "gosta de pegar tubo", em referência ao sexo anal. Como resposta, o artista admitiu que é adepto: "Gosto de pegar tubo". Já em referência ao comprimento de seu pênis, Prattes afirmou que sua "prancha é boa para remar".

'Pauletom' é saudável?

Apesar de popular, a prática do "pauletom" requer alguns cuidados. No momento de dormir, por exemplo, é importante se atentar ao pênis no momento de mudar de posição, para evitar movimentos bruscos que podem machucar o órgão.

A cueca tem como objetivo proteger, manter a higiene e sustentar os órgãos genitais. Ao não usar a peça, perde-se a sustentação do saco escrotal, que acaba ficando "solto", podendo aumentar o risco de torção testicular, que causa o bloqueio do aporte de sangue no local.

Caso opte por ficar sem cueca, é necessário escolher o tecido da roupa usada corretamente. O algodão absorve melhor o suor, deixa o local mais arejado e dá menos alergia, enquanto tecidos sintéticos podem esquentar a região, deixando-a úmida e aumentando o risco de irritações.

Ventilação proporcionada pelo 'pauletom' é positiva para a fertilidade. Para funcionar corretamente, o testículo precisa se manter a 35°C, ou seja, mais gelado que o restante do corpo. Caso a cueca ou a peça de roupa esquente demais o local, a produção de esperma é prejudicada, e os espermatozoides podem sair em menor quantidade e pior qualidade, podendo impactar na fertilidade e na possibilidade de eventual gravidez.

É possível ter os benefícios do 'pauletom' e evitar os riscos à saúde. Desde que as devidas observações citadas sejam respeitadas. O ideal, durante o dia, é permanecer de cueca, que deve ser de tecido fresco e não deve ser apertada. Durante a noite, a melhor opção é uma cueca larga como samba-canção ou dormir sem a peça. Neste último caso, é necessário garantir que as roupas de cama estão limpas, porém sem resquícios de produtos que podem causar irritações dermatológicas, como sabão e amaciante.

*Com informações de matérias publicadas em 13/02/2020 e 10/08/2018