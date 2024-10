Modi e Xi concordam em resolver diferenças entre Índia e China

Por Krishn Kaushik e Ethan Wang

NOVA DÉLHI/PEQUIM (Reuters) - O presidente chinês, Xi Jinping, e o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, concordaram nesta quarta-feira em aumentar a comunicação e a cooperação entre seus países e resolver conflitos para ajudar a melhorar os laços que foram prejudicados por um confronto militar mortal em 2020.

Os dois líderes se reuniram à margem da cúpula do Brics na Rússia para suas primeiras conversas formais em cinco anos, sinalizando que os laços entre os gigantes asiáticos começaram a se recuperar do rompimento diplomático causado pelo confronto ao longo de sua disputada fronteira no Himalaia.

A reunião na cidade de Kazan ocorreu dois dias depois que Nova Délhi anunciou que havia chegado a um acordo com Pequim para resolver o impasse militar de quatro anos na região de Ladakh, no Himalaia.

Os dois lados devem fortalecer a comunicação e a cooperação, resolver conflitos e diferenças e realizar os sonhos de desenvolvimento um do outro, afirmou Xi a Modi, segundo a emissora estatal chinesa CCTV.

Em resposta, Modi disse a Xi que a manutenção da paz e da estabilidade em sua fronteira deve ser uma prioridade e que a confiança, o respeito e a sensibilidade mútuos devem ser a base do relacionamento.

"Saudamos o acordo sobre as questões que surgiram nos últimos quatro anos", disse Modi a Xi em comentários que foram ao ar na emissora estatal indiana Doordarshan.

"Deve ser nossa prioridade manter a paz e a tranquilidade na fronteira. A confiança mútua, o respeito mútuo e a sensibilidade mútua devem ser a base de nosso relacionamento", declarou Modi.

As relações entre as duas nações mais populosas do mundo - ambas potências nucleares - estão tensas desde que um confronto entre suas tropas na fronteira em grande parte não demarcada no Himalaia ocidental deixou 20 soldados indianos e quatro chineses mortos em 2020.

Desde então, os vizinhos aumentaram sua presença militar ao longo da fronteira gelada, acrescentando dezenas de milhares de soldados e armas nos últimos quatro anos.

Modi e Xi não realizaram conversas bilaterais formais desde então, embora ambos tenham participado de eventos multilaterais. Suas últimas conversas bilaterais de cúpula foram realizadas em outubro de 2019 na cidade de Mamallapuram, no sul da Índia.

Os dois conversaram brevemente à margem da cúpula do G20 em Bali, em novembro de 2022, e trocaram cortesias. Eles se falaram novamente à margem da cúpula do Brics em Johanesburgo, em agosto de 2023, mas acabaram divulgando versões diferentes da conversa, indicando que os dois lados não se entendiam.