Minério de ferro cai com cenário mais fraco para o aço e previsões de crescimento da China

Por Gabrielle Ng

CINGAPURA (Reuters) - Os contratos futuros do minério de ferro ampliaram as perdas pela segunda sessão nesta quarta-feira, com uma perspectiva mais fraca do mercado global de aço e previsões mais brandas para a recuperação econômica chinesa ofuscando a mais recente série de medidas de estímulo da China, principal mercado consumidor do minério.

O contrato de janeiro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com queda de 1,91%, a 746,0 iuanes (104,60 dólares) a tonelada.

O minério de ferro de referência para novembro na Bolsa de Cingapura recuava 2,0%, a 98,6 dólares a tonelada.

A produção global de aço bruto em setembro caiu 4,7% em relação ao ano anterior, para 143,6 milhões de toneladas, com a produção da China retraindo 6,1%, para 77,1 milhões de toneladas, mostraram dados da Associação Mundial do Aço na terça-feira.

"Estamos fazendo revisões significativas para baixo em nossa perspectiva de demanda de aço em 2024 para a maioria das principais economias, refletindo a fraqueza persistente na fabricação, juntamente com os persistentes ventos contrários para a economia global", disse a associação em nota separada.

A China será responsável por menos da metade do consumo global de aço em 2024, em meio à contínua desaceleração do setor imobiliário, disse a associação, acrescentando que um apoio governamental mais substancial à economia real poderia impulsionar a demanda de aço em 2025.

Por enquanto, as últimas medidas de estímulo de Pequim não impulsionarão significativamente a demanda doméstica, deixando intacta uma importante fonte de atrito comercial, disseram na terça-feira a secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, e o economista-chefe do Fundo Monetário Internacional, Pierre-Olivier Gourinchas.

O sentimento do mercado de minério de ferro melhorou após as novas medidas de estímulo anunciadas na última sexta-feira, mas como as políticas ainda não resultaram em nenhum benefício visível, não há grande mudança nos fundamentos e as expectativas de melhoria da demanda continuam fracas, disse o site chinês de informações financeiras Hexun Futures.

(Reportagem de Gabrielle Ng)