McDonald's despenca na bolsa com surto de bactéria em sanduíches nos EUA

Por Ananya Mariam Rajesh

(Reuters) - As ações do McDonald's caíam mais de 5% no final da manhã desta quarta-feira, pressionadas por um surto da bactéria E. coli nos Estados Unidos ligado ao sanduíche "Quarter Pounder". Uma pessoa morreu e outras 49 ficaram doentes no país.

O surto foi relatado em 10 Estados dos EUA e pelo menos 10 pessoas foram hospitalizadas, informou o Centro de Controle de Doenças dos EUA na terça-feira. Os casos começaram a ser registrados no final de setembro e continuaram em outubro.

"Esse susto com a saúde pública é a última coisa de que o McDonald's precisa, uma vez que já está enfrentando dificuldades para impulsionar crescimento", disse Susannah Streeter, anaista da Hargreaves Lansdown.

A cepa da bactéria E. coli O157:H7 que levou ao surto no McDonald's pode causar doenças graves e é a mesma ligada a um incidente ocorrido em 1993 na rede de fastfood norte-americana Jack in the Box, que matou quatro crianças.

O surto pode ter sido causado pelo uso de cebolas cortadas em rodelas usadas no sanduíche. O ingrediente é proveniente de um único fornecedor que atende a três centros de distribuição, disse o McDonald's com base em estudos iniciais.

No passado, dois importantes surtos de E. coli - na rede de fastfood Chipotle Mexican Grill em 2015 e na Jack in the Box em 1993 - prejudicaram significativamente as vendas das empresas.

A Chipotle levou um ano e meio para se estabilizar, enquanto as vendas da Jack in the Box caíram por quatro trimestres consecutivos, disse Brian Vaccaro, analista da Raymond James.

Os analistas disseram que as vendas do McDonald's no quarto trimestre podem sofrer alguma pressão devido à contaminação, mas é muito cedo para dizer se será pior do que os dois casos anteriores de E. Coli.

"Embora seja cedo, o precedente histórico sugere que as pressões das vendas comparáveis podem diminuir rapidamente e se mostrarem transitórias, presumindo-se que não haja recorrência", disse Andrew Strelzik, analista da BMO Capital Markets.

O McDonald's divulgou em julho uma primeira queda trimestral de vendas em mais de três anos.

A ação da empresa para identificar rapidamente a fonte da contaminação e reabastecer os suprimentos deve resolver o problema", disseram analistas do JP Morga, acrescentando que não esperam que o caso "engula os EUA ou o mercado internacional".

O McDonald's disse que removeu as cebolas cortadas e os hambúrgueres usados no Quarter Pounder e suspendeu temporariamente a venda nas lojas das áreas afetadas.