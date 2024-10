Mais de 23 milhões de votos já foram enviados enquanto Kamala e Trump se enfrentam nos Estados decisivos

Com milhões de eleitores norte-americanos já se encaminhando para as urnas, a candidata democrata à presidência Kamala Harris parte em busca do apoio, nesta quarta-feira, dos eleitores indecisos em uma assembleia comunitária televisionada no decisivo Estado da Pensilvânia, enquanto o republicano Donald Trump foca as suas atenções na Geórgia.

Mais de 23 milhões de eleitores já registraram seus votos, seja por votação antecipada presencial ou por cédulas enviadas pelo correio, de acordo com dados do Election Lab da Universidade da Flórida.

Diversos Estados, incluindo os decisivos Carolina do Norte e Geórgia, estabeleceram recordes no primeiro dia de votação antecipada.

A forte participação inicial ocorre enquanto a vice-presidente Kamala e o ex-presidente Trump permanecem empatados nos sete Estados mais competitivos, faltando menos de duas semanas para a eleição de 5 de novembro.

Trump tinha duas paradas planejadas na Geórgia nesta quarta-feira, primeiro no evento religioso ?Crentes e Cédulas? em Zebulon e, mais tarde, em um comício em Duluth com o ex-astro da Fox News, Tucker Carlson, e o ex-candidato presidencial independente, Robert F. Kennedy Jr.

Nos últimos dias, Trump tem tentado incentivar o comparecimento dos evangélicos, esperando que eles deixem de lado a insatisfação com seus frequentes comentários inadequados, como a sua frase sobre a anatomia de Arnold Palmer.

Kamala participará de um fórum da CNN em Chester Township, Pensilvânia, em uma estratégia para persuadir um número cada vez menor de eleitores indecisos a apoiá-la em uma corrida acirrada na qual mesmo um pequeno percentual de votos pode ser fundamental.

Kamala tentou sem sucesso pressionar Trump a concordar com um segundo debate presidencial na CNN, após ser considerada vencedora do primeiro e único debate presidencial entre os dois candidatos, em setembro, na ABC News.

Pensilvânia e Geórgia estão entre os sete Estados decisivos que devem determinar quem vencerá a presidência e ambos os candidatos provavelmente irão dedicar grande parte do restante de suas campanhas a visitas nesses Estados.

Kamala manteve uma pequena vantagem nacional de 46% a 43% sobre o ex-presidente na última pesquisa Reuters/Ipsos.

Aliados que fazem campanha para Trump e Kamala também estão se espalhando pelos Estados Unidos nesta semana. O companheiro de chapa de Kamala, o governador de Minnesota, Tim Walz, viajará para a Carolina do Norte e Pensilvânia depois de fazer campanha com o ex-presidente democrata Barack Obama em Wisconsin, na terça-feira.

O companheiro de chapa de Trump, JD Vance, seguirá para Reno, Nevada, nesta quarta-feira.