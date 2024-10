Luz falha em evento de campanha de Nunes após chuva em São Paulo

A energia elétrica piscou ao menos duas vezes durante um evento de campanha do candidato à reeleição Ricardo Nunes (MDB) na região central de São Paulo.

O que aconteceu

Nunes participou de um evento com apoiadores do Podemos nos arredores do bairro da Liberdade. Por volta das 20h45 (horário de Brasília), após ele deixar o local, houve instabilidade na energia elétrica por alguns instantes no edifício, mas foi estabilizada logo em seguida.

Pouco antes, prefeito disse que "não tem medo da chuva". "Muito tranquilo, a gente estava com toda a equipe preparada de plantão para, se tivesse necessidade, a gente agir", declarou.

Concessionária de energia da capital, Enel informou às 20h que 56,8 mil imóveis em São Paulo estavam sem luz. A empresa não informa a localização deles, mas moradores do centro e dos bairros do Limão e Vila Maria, na zona norte, e Mooca, Vila Prudente e Itaquera, na zona leste, se queixaram de interrupções no fornecimento da energia nas redes sociais.

Segundo Nunes, equipes da Prefeitura já estão nos bairros mais afetados. "Assim que começaram os alertas, no Jaçanã, no Tremembé, a gente já estava com toda a equipe indo para lá", disse o prefeito. "A cidade está tranquila agora."

Chuva forte atingiu São Paulo no começo da noite. Toda a cidade ficou em estado de atenção para alagamentos por volta das 18h (horário de Brasília). A chuva perdeu força, e às 19h30 o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura encerrou o estado de atenção. Por volta das 21h, porém, ainda havia quatro pontos de alagamento ativos na cidade.

Em outubro, capital paulista sofreu apagão que durou mais de quatro dias em alguns locais. Os transtornos começaram após um temporal no dia 12. No dia 16, a Enel disse ter restabelecido o fornecimento para todos os clientes —mas 36 mil imóveis ainda estavam sem energia. Pesquisa Quaest divulgada nesta quarta mostrou que Nunes empata tecnicamente com Boulos entre quem foi atingido pela falta de energia. No público geral, o atual prefeito lidera a corrida.

Radial Leste congestionada no sentido centro, na altura do Tatuapé, após forte chuva em São Paulo Imagem: Yuri Murakami - 23.out.2024/Fotoarena/Estadão Conteúdo

Prefeito rejeita convite para "sabatina" de Pablo Marçal

Questionado pela imprensa sobre o convite do candidato derrotado no 1º turno Pablo Marçal (PRTB), Nunes disse que "política é coisa séria". "Não estou aqui para brincadeiras", respondeu. "Preciso estar aqui com a população, fazer as coisas sérias, respeitar o trabalho de vocês. De quem atua nessa área de fazer os podcasts, de fazer o trabalho de imprensa. Passando a eleição, posso participar de qualquer coisa, agora preciso me focar na eleição, focar na cidade, falar com as pessoas e é isso, cuidar da campanha."

Mais cedo, Marçal desafiou Nunes e Boulos para uma sabatina em sua conta no Instagram. O candidato do PSOL aceitou com um comentário na postagem de Marçal: "Eu topo, nunca fugi de dialogar com ninguém. Será que o prefeito Ricardo Nunes topa? Ou vai fugir?".