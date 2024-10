Lula diz que Brasil vai reafirmar vocação do Brics em mundo multipolar em 2025

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quarta-feira que o Brasil pretende reafirmar a vocação do Brics em um mundo multipolar quando o país assumir a presidência do grupo no próximo ano.

Em discurso por videoconferência na cúpula do Brics, que ocorre em Kazan, na Rússia, Lula afirmou ainda que os países do grupo foram responsáveis por parcela significativa do crescimento mundial nas últimas décadas.

(Por Lisandra Paraguassu, em Brasília)