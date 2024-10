Lula apoia meios de pagamento 'alternativos' em cúpula do Brics

SÃO PAULO, 23 OUT (ANSA) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quarta-feira (23), em seu discurso na cúpula de líderes do Brics, que a Faixa de Gaza se tornou o "o maior cemitério de crianças e mulheres do mundo".

Em seu pronunciamento, o mandatário brasileiro disse que a "insensatez" da guerra no Oriente Médio "agora se alastra para a Cisjordânia e para o Líbano".

"Como disse o presidente [da Turquia] Erdogan na Assembleia-Geral da ONU, Gaza se tornou 'o maior cemitério de crianças e mulheres do mundo'", afirmou Lula em videoconferência.

"Evitar uma escalada e iniciar negociações de paz também é crucial no conflito entre Ucrânia e Rússia. No momento em que enfrentamos duas guerras com potencial de se tornarem globais, é fundamental resgatar nossa capacidade de trabalhar juntos em prol de objetivos comuns", acrescentou. (ANSA).

