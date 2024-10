'Deixou como novo': produto promete limpar tênis sem esforço por R$ 20

Já passou aperto esfregando muito um tênis para limpá-lo? O Guia de Compras UOL encontrou uma solução mais prática e menos cansativa para o seu braço: o limpador de tênis, da marca ProVita, que está com desconto de 16%, saindo por R$ 19,80 na Shopee. Ele promete uma limpeza profunda em diversos tipos de calçados.

Segundo o fabricante, esse limpador é capaz de remover sujeiras, manchas e marcas de desgastes nos calçados. Confira mais informações sobre o produto, o que diz quem comprou e pontos de atenção.

O que diz a ProVita sobre o limpador?

Promete remover com facilidade sujeiras, marcas de desgaste e manchas de diversos calçados;

Não danifica o material do tênis, de acordo com o fabricante;

Também limpa solados e cadarços;

Uso fácil: basta aplicar a espuma diretamente no tênis, esfregar de leve e enxaguar com água;

Pode ser usado para limpar outros calçados e acessórios de couro ou material sintético.

O que diz quem comprou?

Na Shopee, o limpador de tênis tem 2,8 mil avaliações, tendo nota média de 4,8 estrelas (máximo de cinco). Os consumidores elogiaram a eficiência em remover as sujeiras e o bom custo-benefício do limpador.

Gente, eu vou ser sincera, eu não estava levando muita fé nesse produto não, mas fiz um teste rápido e só com umas espirradas desse produto já fez diferença, ele funciona MESMO! Amei demais! Não fico mais sem. Obrigada a loja, foi muito rápida a entrega e o produto está aprovado! Gleyce

Gostei muito do Limpa Tênis, limpa muito bem! Usei uma esponja macia para esfregar, mas se usar uma esponja mais firme, o resultado vai ser melhor. Não danifica o tecido e mantém a cor do tênis sem manchar. Recomendo o produto! Fernanda

Gostei do produto. Sem fazer muito esforço, a sujeira saiu e o tênis ficou limpo. Custo-benefício vale a pena. Chegou rápido. Robson

Limpa muito. É surreal! Peguei um tênis bem antigo pra fazer o teste, o All Star geralmente fica amarelado e difícil de clarear, e esse produto deixou como novo, amei minha compra, pois eu e meu filho usamos muito esse modelo de tênis, então vou sempre querer ter esse produto maravilhoso. Erica

Pontos de atenção

Por outro lado, alguns consumidores ficaram insatisfeitos com a ação limpante do produto e vazamento do líquido por conta da embalagem. Confira os comentários avaliativos:

O produto chegou muito rápido! Ele ajuda na limpeza mas deve ser bem mais eficiente para sapatos com sujeira menos incrustada e antiga. Tênis que já são mais velhos e encardidos não limpa tão bem. Acho que pra limpeza do dia a dia, para limpar logo após o uso, o produto é bom. Não só pra parte de borracha como a parte de tecido dos tênis ele é ótimo. Só achei ruim que o bico de spray não encaixou tão bem e ficou vazando. Ana

Sinceramente, não consegui tirar o encardido das bordas da sola do meu tênis branco. Mas, no restante do tênis, eu vi muita diferença (fica bem branquinho). Então não me arrependo de ter comprado. Estou gostando do produto, mas gostaria que deixasse tudo branco mesmo. Outro detalhe, percebi que a tampa do meu não fecha direito, então se eu viro o produto derrama. Paula Silva

Não é a mágica que aparenta ser, esfregando sai, mas qualquer produto se esfregar terá o mesmo resultado, a ideia era de um produto que fosse de fácil limpeza, mas não é. Tati

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.