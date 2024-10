Líderes em aviação executiva nos EUA se fundem e miram aviões da Embraer para modernizar frota

A Wheels Up, uma das principais empresas de aviação executiva dos Estados Unidos, anunciou na terça-feira, 22, a aquisição da GrandView Aviation. As estratégias pós-fusão incluem a modernização da frota, com destaque para aeronaves Phenom produzidas pela brasileira Embraer.

A Wheels Up firmou um acordo vinculante para aquisição da frota Phenom da GrandView Aviation. O negócio prevê a compra de todas as 17 aeronaves Embraer Phenom 300 e Phenom 300E, assim como ativos de manutenção. O valor da operação é de US$ 105 milhões, sujeito a ajustes.

Em nota, a empresa compradora destacou que pretende aumentar sua frota Phenom por meio da aquisição ou arrendamento de aeronaves no mercado secundário. Espera ainda concluir a transição e aposentar sua frota existente de jato leves e médios em aproximadamente três anos.

Para financiar os planos de modernização, a companhia assinou uma carta de compromisso com o Bank of America (BofA) para uma nova linha de crédito rotativo sênior garantida de até US$ 332 milhões, com prazo de cinco anos.

A Delta Air Lines deve fornecer suporte de crédito para o novo financiamento, "aumentando o acesso da Wheels Up ao capital e em termos mais atrativos".

A expectativa é que o financiamento gere até US$ 115 milhões em capital adicional ao balanço da Wheels Up, criando disponibilidade futura de empréstimos rotativos. Com isso, a empresa cogita adquirir aeronaves Phenom e Challenger no futuro, à medida que conclui seu plano de modernização de frota.

A Wheels Up informou ainda que tem conversado com a Embraer, Bombardier e outros fornecedores terceirizados para negociar elementos adicionais para a frota, incluindo pintura e interiores personalizadas. Atualizações sobre este tema devem ser divulgadas nos próximos meses, segundo a empresa de aviação executiva.