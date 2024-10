Líderes do Brics manifestam preocupação com conflitos e sanções

KAZAN, Rússia (Reuters) - Os países do Brics estão profundamente preocupados com a influência negativa de "sanções ilegais" sobre a economia global, assim como com a continuidade dos conflitos no Oriente Médio e no norte da África, disseram os líderes dos países que formam o grupo em declaração conjunta nesta quarta-feira.

Eles também notaram "propostas nacionais" de mediação para o conflito na Ucrânia, mas não mencionaram a quais nações se referiam.

(Reportagem da Reuters)