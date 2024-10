Kiev relata deserções entre soldados norte-coreanos mobilizados por Moscou na Ucrânia

Os soldados norte-coreanos já desertaram do front russo, segundo o Ministério da Defesa ucraniano. No final da semana passada, Kiev e Seul anunciaram que a Coreia do Norte tinha enviado cerca de 12 mil soldados à Rússia para apoiar o exército de Vladimir Putin. Essas tropas poderiam estar posicionadas em um ponto próximo a Kursk.

Dezoito soldados norte-coreanos foram capturados pelas autoridades russas após desertarem, relata o correspondente da RFI em Seul, Célio Fioretti. Posicionados perto de Kursk, eles realizavam operações de treinamento em uma floresta, segundo a inteligência ucraniana.

Mas, abandonados sem comida por seus instrutores, os soldados norte-coreanos teriam abandonado a posição. Eles foram encontrados dois dias depois, a cerca de 60 quilômetros do local. Ainda não se sabe o que acontecerá com os desertores após sua captura. Segundo Kiev, o restante das tropas norte-coreanas deve ser destacado no início de novembro no mesmo setor de Kursk para apoiar as tropas russas.

Seul quer armar Kiev

Diante desta intervenção norte-coreana, a Coreia do Sul considera diferentes retaliações, anunciou seu governo, como o envio de armas para Kiev.

A ordem ainda não foi dada oficialmente, mas Seul também pretende enviar militares à Ucrânia para ajudar as tropas ucranianas a estabelecer estratégias contra os norte-coreanos e também a realizar interrogatórios em caso de captura de prisioneiros.

A Ucrânia fez um apelo à rendição de todos os soldados norte-coreanos enviados por Moscou ao seu território.

"Rendam-se como prisioneiros de guerra! A Ucrânia irá protegê-los, alimentá-los e aquecê-los!", diz uma mensagem, também traduzida para o coreano e dirigida aos combatentes norte-coreanos, que foi publicada por um serviço administrado pela inteligência militar ucraniana.

O serviço de informações sul-coreano também informou aos parlamentares que a Coreia do Norte tinha enviado 1.500 soldados adicionais para a Rússia.