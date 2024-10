Janja diz que Lula está bem, não sabe se vai a SP e volta ao Planalto na 2ª

A primeira-dama Janja da Silva diz que o presidente Lula (PT) está bem e "trabalhando normalmente", após ter sofrido uma queda no banheiro e batido a nuca no último sábado (19).

O que aconteceu

"Está tudo bem, tudo tranquilo, [despachar no Palácio da Alvorada] é só mesmo orientação e precaução", disse a primeira-dama a jornalistas em frente à residência oficial. "Ele está tranquilo, trabalhando normalmente, participou hoje da reunião dos Brics. Então está tudo bem."

"São exames de controle agora", disse Janja. O boletim médico de ontem (22) já havia apontado estabilidade e liberado Lula a trabalhar normalmente. Um novo exame deverá ser realizado nas próximas 72 horas, segundo a nota do Hospital Sírio-Libanês, o que seria até sexta-feira.

Nesta manhã, Lula participou da cúpula dos Brics por videoconferência. O petista iria para a Rússia nesta semana para participar da reunião, porém teve de cancelar a participação por recomendação médica, para evitar viagens de longa distância.

Segundo a primeira-dama, ainda não foi definido se o presidente vai a São Paulo no final de semana. Era esperado que Lula fosse ao estado para votar, em São Bernardo do Campo (SP), e participasse mais uma vez do último comício do deputado Guilherme Boulos (PSOL), que concorre à prefeitura da capital, no sábado (26). "Ele vai decidir, não tem nenhuma orientação ainda com relação ao final de semana", completou Janja.

Lula está trabalhando no Alvorada desde segunda (21), por recomendação médica. Segundo a primeira-dama, ele deverá voltar ao Palácio do Planalto na segunda-feira (28).

O presidente chamou o acidente de "grave", mas disse que não afetou a parte mais delicada da cabeça. O presidente foi internado no sábado (19), após o acidente doméstico, e teve alta no mesmo dia. Ele levou pontos e voltou à unidade para novos exames no domingo (20).

Ferimento foi na base da cabeça

O boletim médico de domingo informou que Lula sofreu "ferimento corto-contuso em região occipital".A região occipital está localizada na parte de trás do crânio, na base da cabeça.

Um ferimento corto-contuso é produzido por uma contusão (machucado) que corta a pele. Esses ferimentos podem variar de leves a graves, dependendo da profundidade do corte, da área afetada e dos danos internos.

Se o machucado for superficial, o tratamento é mais simples. Mas, se for profundo, atingindo ossos do crânio ou causando sangramento interno, o caso é mais grave e pode exigir cuidados intensivos, até uma cirurgia.