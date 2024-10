Homem sequestra a própria família, mata pai e irmão no Rio Grande do Sul

Um homem, que havia sequestrado a própria família, matou seu pai, seu irmão e um policial em Nova Hamburgo, no Rio Grande do Sul, antes de ser morto pelas forças de segurança, informaram as autoridades nesta quarta-feira (23).

Armado com duas pistolas e duas escopetas, o motorista de caminhão, de 45 anos, também feriu sua mãe e sua cunhada na casa onde vivia toda a família, assim como seis agentes.

O incidente começou na noite de terça-feira na cidade que fica nos arredores da capital, Porto Alegre.

Entre os policiais feridos, dois encontram-se em estado grave, disse em coletiva de imprensa o secretário de Segurança, Sandro Caron.

O homem, registrado como atirador esportivo, guardava pelo menos 300 munições na casa, disse a polícia.

Após uma ligação do pai para denunciar a violência do filho, a polícia mobilizou um cerco que durou mais de nove horas em torno da casa.

"A Brigada Militar foi recebida a tiros por um homem que tirou a vida de três pessoas até o momento", informou na rede social X o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite.

As forças de segurança agiram "com firmeza" e "o atirador foi morto, evitando consequências ainda maiores", acrescentou.

Caron explicou que o agressor recusou as tentativas de negociação e começou a disparar tanto contra os membros de sua família como contra os efetivos.

A polícia investiga as motivações do crime.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra vários membros da brigada de operações especiais da polícia disparando de um telhado para uma casa vizinha.

"Lamento profundamente o trágico episódio ocorrido em Novo Hamburgo, com perdas de vidas e tantos feridos", escreveu no X o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, que se solidarizou com as famílias das vítimas.

ll/app/mel/jc/aa

© Agence France-Presse