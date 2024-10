Hezbollah confirma a morte do possível sucessor de Nasrallah em bombardeio israelense

O Hezbollah confirmou, nesta quarta-feira (23), a morte de Hashem Safieddin, possível sucessor de Hassan Nasrallah à frente do movimento islamista libanês, depois de o Exército israelense ter anunciado que o "eliminou" no início de outubro em um ataque perto de Beirute.

Em um comunicado, o Hezbollah relatou a morte do chefe do conselho executivo do movimento pró-iraniano "em um bombardeio sionista" e acrescentou que ele morreu junto de outros membros do partido xiita.

O Exército israelense anunciou na terça-feira que havia "eliminado" Safieddin em um bombardeio no sul de Beirute, em 4 de outubro. Safieddin era um dos membros mais importantes do Conselho da Shura, o órgão máximo do partido.

Uma fonte próxima ao Hezbollah afirmou que ele era "o candidato mais provável" para suceder ao falecido chefe do movimento xiita pró-iraniano.