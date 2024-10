Herdeiro aparente de Nasrallah como líder do Hezbollah é morto em ataque israelense, diz grupo

BEIRUTE (Reuters) - Hashem Safieddine, a principal autoridade do Hezbollah que era visto como sucessor do secretário-geral Hassan Nasrallah, foi morto em um ataque israelense, informou o grupo nesta quarta-feira.

O Hezbollah confirmou que Safieddine foi morto em um ataque aéreo israelense.

Safieddine estava dirigindo o Hezbollah ao lado de seu vice-secretário-geral Naim Qassem desde o assassinato de Nasrallah e se esperava que fosse formalmente eleito como seu próximo secretário-geral, embora nenhum anúncio oficial tivesse sido feito.

Parente de Nasrallah, Safieddine fez parte do Conselho da Jihad do grupo -- o órgão responsável por suas operações militares. Ele também foi chefe de seu conselho executivo, supervisionando os assuntos financeiros e administrativos do Hezbollah.

Safieddine assumiu um papel proeminente como porta-voz do Hezbollah durante o ano de hostilidades com Israel que acabou levando à sua morte, discursando em funerais e outros eventos aos quais Nasrallah há muito tempo não podia comparecer por motivos de segurança.

Sua morte desgasta ainda mais a liderança do grupo, com ataques israelenses atingindo o sul do Líbano, o leste do Vale de Bekaa e os subúrbios ao sul de Beirute -- todos redutos do Hezbollah -- e combatentes do grupo tentando repelir incursões terrestres israelenses.

(Reportagem de Maya Gebeily)