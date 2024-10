Heineken decepciona em receita, mas volume de cerveja agrada

A cervejaria holandesa Heineken obteve receita de 9,07 bilhões de euros no terceiro trimestre de 2024, valor 5,5% menor do que a de igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira, 23.

Em termos ajustados, a receita cresceu 3,3%, a 7,68 bilhões, mas ficou abaixo do consenso de analistas fornecido pela própria empresa, de 7,78 bilhões de euros.

Já os volumes de cerveja consolidados, incluindo Heineken e mais de 300 outras marcas como Amstel, Red Stripe, Sol e Desperados, tiveram expansão orgânica anual de 0,7% no trimestre, superando a previsão de analistas, de alta de 0,5%. Fonte: Dow Jones Newswires.