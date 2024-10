Guia põe Gênova entre melhores destinos para visitar em 2025

ROMA, 23 OUT (ANSA) - A cidade de Gênova, capital da região da Ligúria, no norte da Itália, é o único destino do país europeu a entrar na lista "Best in Travel 2025" da Lonely Planet - editora especializada em guias turísticos -, que reuniu as 30 melhores experiências de viagem para o próximo ano.

Considerada por muitos como a "Senhora do Mar", o município foi classificado como um "segredo precioso", com habilidades culinárias superlativas, um litoral deslumbrante e uma reputação bem merecida como uma das cidades mais vibrantes histórica e culturalmente da Itália".

"Best in Travel reúne os melhores destinos para inspirar os viajantes a explorar o mundo de forma mais consciente e ampliar o espectro de destinos possíveis para descobrir num futuro próximo, sejam eles lugares exóticos ou dos mais próximos da nossa casa, como Gênova, uma cidade que sabe misturar história e inovação, ideal para aqueles viajantes que procuram uma experiência autêntica e significativa", anunciou Angelo Pittro, diretor da Lonely Planet Itália.

Segundo a editora, que publica os seus guias de viagem há 50 anos e já traduzidos em 11 idiomas, Gênova seduz "pelo seu encanto histórico, pela sua deliciosa gastronomia e pelo futuro elétrico que chega com novos meios de transporte sustentáveis".

A lista também inclui outros destinos para conhecer em 2025, como Camarões, o mais votado pelas "praias imaculadas, parques nacionais pouco visitados e vida noturna urbana excitante"; Lituânia, Fiji, Laos, Cazaquistão, Paraguai, Trindade e Tobago, Vanuatu, Eslováquia e Armênia.

Entre as cidades, além da capital da Ligúria, estão Toulouse, no sul da França, a mais votada pela "cena artística em rápida expansão e pelas caminhadas ao longo do Garonne", depois a indiana Puducherry, a búlgara Bansko, a tailandesa Chiang Mai, Pittsburgh nos Estados Unidos, além da japonesa Osaka, a espanhola Palma, a canadense Edmonton e a brasileira Curitiba.

Além do guia de destinos, o "Best in Travel 2025" também recomenda "o que fazer", no capítulo dedicado às tendências que inspiram as viagens, como música, observação de aves, mercados extraordinários, shows, menos aglomeração no parque, sabores locais e aventuras entre as árvores.

Cada destino foi escolhido pelo seu "fator surpreendente", experiências culturais únicas e pelo seu compromisso com a sustentabilidade, a comunidade e a diversidade.

De acordo com Nitya Chambers, vice-presidente sênior e executiva de conteúdo da Lonely Planet, "o guia é uma celebração do mundo em toda a sua beleza e diversidade". "Temos orgulho de compartilhar com nossos leitores os destinos e experiências extraordinárias que descobrimos no local", concluiu. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.