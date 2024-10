Fala sozinho? Quando o hábito é bom para seu cérebro ou um mau sinal

Flagrar alguém falando sozinho na rua, no transporte público ou mesmo em casa costuma gerar um misto de estranhamento e curiosidade. Mas a verdade é que esse hábito é mais comum e benéfico do que muita gente imagina.

Quase todo mundo fala sozinho, ainda que muitas vezes a gente não perceba como a conversa começou. O pensamento humano é estruturado pela linguagem, e verbalizar o que está na mente é um recurso psicológico natural para organizar o fluxo de pensamentos, aliviar a sobrecarga mental e ganhar autoconsciência.

Como falar sozinho pode nos ajudar?

Na infância e na adolescência, falar sozinho faz parte do processo de desenvolvimento e aprendizagem e da formação da identidade. Quando uma criança conversa com um brinquedo ou um amigo imaginário, está estimulando a si mesma: organizando o mundo como vê, estruturando pensamentos e criando as próprias referências.

O mesmo acontece com os adolescentes: quando se expressam na frente do espelho, por exemplo, estão se afirmando, primeiro, para si mesmos, para então se colocarem coletivamente, o que faz parte do amadurecimento psíquico.

Na vida adulta, o comportamento pode ser útil, por exemplo, quando você se sente ansioso ou angustiado porque precisa tomar uma decisão ou resolver um problema.

As áreas cerebrais ativadas pela fala não são as mesmas das emoções. Quando você coloca em palavras o que está sentindo e consegue escutar a si mesmo, alivia o peso na área emocional e sai da ruminação mental que causa sofrimento. Franciele Maftum, psicóloga e mestre em neurociência cognitiva pela Universidade de Reading, no Reino Unido

Assim, perguntar-se "por que estou tão irritado?" ou "o que é isso que estou sentindo?" quando está num dia ruim, é uma boa estratégia para chamar a atenção para si mesmo, suas sensações físicas e mentais e começar a se sentir melhor.

Ouvir os próprios pensamentos também é um recurso de memorização, já que o som da fala ativa favorece a fixação e a recuperação de informações no cérebro. É por isso que repetir em voz alta o conteúdo antes de uma prova ou a mensagem que deseja passar em uma apresentação importante ou uma conversa difícil ajuda a ganhar autoconfiança.

Mas fique atento ao que você fala para si mesmo

Imagem: iStock

Seguindo a mesma lógica, é importante ficar atento para não exagerar nas críticas e falas negativas, já que também ficarão gravadas no cérebro, prejudicando a autoestima.

Na psicologia do esporte, a repetição de palavras, frases e até da descrição verbal de determinadas ações e movimentos é bastante utilizada como recurso para aumentar a concentração, a confiança e a motivação e melhorar o desempenho em treinos e provas. Se nunca notou o comportamento de tenistas, nadadores e atletas de elite nos minutos antes do início de uma competição, preste atenção: muitos travam diálogos internos bastante animados antes de pular na piscina ou ouvir o apito de largada.

Limite da normalidade

É verdade que falar sozinho também pode ser sinal de doença mental, como esquizofrenia, ou de que a pessoa está tendo um surto psicótico.

O limite da normalidade é o autocontrole. Se a pessoa não se dá conta ou não consegue conter o pensamento em voz alta, ou mesmo quando se isola conversando consigo como se houvesse outra pessoa ali, pode haver uma patologia.

*Com informações de reportagem publicada em 29/07/2020