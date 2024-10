EUA: campanha de Trump 'flerta com machismo' enquanto celebridades 'têm medo' de apoiar Harris

Na reta final das eleições presidenciais nos Estados Unidos, marcada para 5 de novembro, já considerada uma das mais acirradas da história, a imprensa francesa analisa o apoio eleitoral nas campanhas do republicano Donald Trump e da democrata Kamala Harris. De um lado, Trump se apoia no machismo, teorias da conspiração e no bilionário Elon Musk; do outro, a democrata conta com a timidez do apoio de figuras públicas, além de contrariedades no que diz respeito à participação dos EUA em conflitos.

O jornal Le Monde desta quarta-feira (23) acusa que Trump "flerta com o machismo" e faz referências ao mundo da luta livre para incentivar os homens que perderam o interesse pela política a votar nele. A publicação cita o astro da luta livre Hulk Hogan e Dana White, o presidente da polêmica liga de artes marciais mistas UFC, que declarou em setembro à revista Time considerar Trump "o verdadeiro 'gladiador' americano".

O diário francês aborda ainda a camapanha trumpista baseada na cultura do "Make America great again bro", que, segundo a publicação, mostra com clareza na reta final da campanha presidencial, o fenômeno da diferença entre o voto masculino e o feminino nos EUA.

A diferença é ainda maior quando se trata dos segmentos mais jovens da população, que admiram a franqueza e "virilidade" do ex-presidente, mas ignoram os problemas legais de Donald Trump.

Le Monde comenta ainda as teorias conspiratórias, cuja difusão tem até mesmo apoio de Elon Musk, dono da rede social X, com divulgação de vídeos que denunciam a administração Biden-Harris e negação sobre a invasão violenta de apoiadores de Trump ao Capitólio, em 6 de janeiro de 2021.

Figuras públicas em apoio "discreto"

O jornal Le Parisien critica a postura de artistas de Hollywood a cerca de duas semanas do pleito americano com a manchete "Em Hollywood, o retorno dos filmes mudos" e uma foto do ator George Clooney.

A publicação parisiense aponta que as estrelas estão demonstrando seu apoio "de forma muito discreta", especialmente depois do escândalo do caso P. Diddy e outras razões midiáticas como o fato que o jornal relembra sobre a Netflix teria perdido quase 3% de seus assinantes em julho a pedido de boicote pelo grupo de Trump, quando seu cofundador, Reed Hastings, anunciou publicamente seu apoio à candidata Kamala Harris.

"É certo que algumas figuras importantes do Partido Democrata, como Meryl Streep, Ben Stiller e Jennifer Aniston, estão orgulhosamente demonstrando seu apoio a Kamala Harris. Mas as celebridades estão mantendo um perfil muito mais discreto. Será que é o medo de serem submetidas à força bruta das redes sociais, que podem destruir uma carreira? Ou o teor dessa campanha, cujos dois temas principais - poder aquisitivo e imigração - não combinam muito com o glamour dos tapetes vermelhos?", questiona um trecho do Parisien.

Ao mesmo tempo, a Franceinfo traz uma reportagem em seu site questionando "Como seria o segundo mandato de Donald Trump na Casa Branca?". O portal explica que, se for eleito novamente, o republicano planeja introduzir uma política econômica protecionista e lançar "a maior operação de deportação da história dos Estados Unidos".

Franceinfo destaca ainda um dos pontos-chave dessa campanha acirrada, o apoio americano sobre as guerras em andamento na Ucrânia e no Oriente Médio.

Sobre os temas, Donald Trump garante aos seus eleitores que "resolverá a horrível guerra entre a Rússia e a Ucrânia" em "24 horas", sem explicar como pretende fazer isso. O magnata americano também é um crítico de longa data da Otan, mas não promete "nenhuma grande mudança na política" em relação ao conflito no Oriente Médio, se voltar à Casa Branca.