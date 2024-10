Diretoria do Fed pune funcionários por assédio sexual entre 2020 e 2023, mostra documento

Por Douglas Gillison

(Reuters) - A diretoria do Federal Reserve recebeu 11 queixas de assédio sexual por parte de funcionários entre 2020 e 2023 e, como resultado, disciplinou nove de seus membros, demitindo quatro deles, de acordo com um documento enviado pelo banco central dos Estados Unidos à Reuters no mês passado.

O documento, noticiado pela primeira vez pela Reuters, fornece uma visão rara de como o Fed lidou com casos de assédio sexual que não resultaram em queixas formais que as agências dos EUA são legalmente obrigadas a divulgar de acordo com as leis federais de discriminação.

Entre 2020 e 2023, a diretoria emitiu advertências de "última chance" para quatro funcionários por assédio sexual e demitiu outros quatro por assédio sexual "e outras preocupações de trabalho", de acordo com a lista, que a Reuters obteve por meio de uma solicitação da Lei de Liberdade de Informação apresentada no ano passado.

A diretoria também divulgou três outras queixas de assédio sexual. Em dois desses casos, a diretoria disse que não tomou nenhuma medida porque uma alegação "não foi confirmada" e a outra foi feita contra um indivíduo que não era funcionário do Fed.

Outro membro da equipe foi "avisado sobre comunicação não profissional", de acordo com a lista de ações disciplinares tomadas de acordo com a política de assédio da diretoria.

"O assédio sexual não tem lugar em nossa sociedade e é proibido no Federal Reserve", disse um porta-voz. "Temos uma política de tolerância zero que proíbe todas as formas de assédio, mesmo que o comportamento não viole a lei."

Embora os órgãos reguladores federais devam divulgar o número de alegações de assédio feitas contra a agência de acordo com leis antidiscriminação, eles em geral não são obrigados a divulgar ações disciplinares tomadas contra indivíduos na ausência de queixas formais quando o comportamento relatado pode não violar a lei.

Como resultado, não está claro como os dados do Fed divulgados à Reuters se comparam aos de outros órgãos.

No que diz respeito às queixas formais, o Fed parece ter uma comparação favorável. Ele não registrou nenhuma queixa de assédio sexual entre 2020 e 2023, de acordo com seus relatórios anuais. Entre nove reguladores financeiros federais, apenas três outros também não registraram alegações formais nesse período.