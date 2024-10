'Derrete' make e não pesa na pele: testei demaquilante bifásico Dermotivin

Confesso que uso maquiagem com uma frequência maior do que minha pele gostaria. Mesmo com rosácea, me arrisco no contorno, adoro delineado e estou na fase de pirar em gel para sobrancelha. Com tanto produto na face, fica clara a necessidade de cuidar da pele, que é o motivo de buscar um demaquilante prático —já que será meu aliado diário.

Testei o demaquilante bifásico Dermotivin, que promete não deixar a pele oleosa e remover eficazmente todos os tipos de maquiagem, até rímel à prova d'água. Posso confirmar que fiquei surpresa com a facilidade com que a make saiu, sem precisar pôr força para esfregar até a remoção. Te conto todos os detalhes dessa empreitada.

O que eu gostei

Sem usar força. O vídeo no início deste texto não me deixa mentir, até levei um susto como o delineado e o rímel saíram com facilidade ao passar o algodão com demaquilante bifásico. É um ponto positivo por não precisar esfregar a pele com força e, mesmo assim, garantir que toda a make seja removida.

A minha maior dificuldade foi tirar cola de cílios. Eu tinha prendido eles em tufinhos para fazer uma graça. Assim que consegui fazer o produto penetrar entre os fios, esfreguei e me livrei da cola. Era questão de jeito e não força ou ineficácia.

Não pesa na pele. Detesto quando você acaba de passar algo no rosto e fica com aparência oleosa ou textura gosmenta. Em comparação com outros demaquilantes, senti que o Dermotivin realmente não pesa na pele e traz uma sensação de limpeza refrescante. Mas é claro que ainda fica um toque brilhante de óleo na pele. Ele "acabou" com a make e não tem como ficar com a pele superseca.

Rende bem. Precisei de poucos discos de algodão para remover a maquiagem, mesmo com delineador preto de fantasia de Halloween, cola para cílios e rímel à prova d'água. O produto tem uma embalagem grande e vai render por vários usos, ainda mais em makes mais naturais.

Sem reação. Cada pele é única, e a minha costuma ser bem sensível e cheia de reações alérgicas a produtos mais pesados. Com o demaquilante Dermotivin não tive nenhuma resposta negativa. A pele amou e pediu mais.

Produto em si. O sucesso do demaquilante bifásico é a mistura entre a parte aquosa e oleosa para garantir a remoção. Eu adoro ver os líquidos divididos na embalagem, e minha observação aqui é que dando só dois agitos leves o produto já estava misturado e pronto para uso.

Pontos de atenção

Preço. Não é o produto mais em conta que você vai encontrar em lojas de maquiagem. Mas também acredito que tem qualidade superior aos mais baratinhos. Se você usa com frequência e tem a pele sensível, acho bacana investir.

Não tem cheiro. De início, achei que não ter cheiro podia ser um ponto positivo, assim agrada todo mundo —e normalmente produtos sem cheiros causam menos reações alérgicas. Mas me agradaria mais ter um cheirinho neutro e leve de "banho tomado", já que você sente a pele limpa e "pronta" ao fim do uso.

O que mudou para mim?

Encontrei uma boa alternativa para tirar dos looks pesados aos leves sem deixar resíduos na pele.

Quem pode gostar?

Acredito que é uma boa opção para quem tem a pele mais sensível e não gosta de precisar esfregar o algodão. Também pode ser queridinho de quem gosta de chegar em casa e tirar a maquiagem rapidamente para deixar a pele respirando e descansar logo, uma vez que é rápido na ação.

