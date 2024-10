Coreia do Norte enviou 3.000 soldados à Rússia para guerra na Ucrânia, diz Coreia do Sul

Por Hyonhee Shin

SEUL (Reuters) - A Coreia do Norte enviou 3.000 soldados à Rússia para apoiar as forças do Kremlin em sua guerra na Ucrânia e milhares de outros soldados devem seguir o mesmo caminho, disseram parlamentares sul-coreanos na quarta-feira.

Pyongyang prometeu fornecer um total de cerca de 10.000 soldados, cujo envio deveria ser concluído até dezembro, disseram os parlamentares a repórteres após serem informados pela agência nacional de inteligência da Coreia do Sul.

A estimativa é o dobro do número anterior.

"Sinais de tropas sendo treinadas dentro da Coreia do Norte foram detectados em setembro e outubro", disse Park Sun-won, membro de um comitê de inteligência parlamentar, após a reunião.

"Parece que as tropas agora foram dispersas em várias instalações de treinamento na Rússia e estão se adaptando ao ambiente local."

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, afirmou na quarta-feira que havia evidências de que tropas norte-coreanas estavam na Rússia, embora ainda não se soubesse o que elas estariam fazendo lá.

Austin, falando em Roma, disse que o suposto destacamento norte-coreano poderia ser mais uma evidência de que os militares russos estavam tendo problemas com mão de obra em sua guerra contra a Ucrânia.

O conflito começou quando a Rússia invadiu sua vizinha em fevereiro de 2022 e, desde então, se transformou em uma guerra de desgaste travada em grande parte ao longo das linhas de frente no leste da Ucrânia, com um grande número de baixas em ambos os lados.

O Kremlin descartou a alegação da Coreia do Sul sobre o envio de tropas do Norte como "notícias falsas", e um representante norte-coreano nas Nações Unidas em Nova York chamou isso de "rumores infundados" em uma reunião na segunda-feira.

Moscou e Pyongyang também negaram a transferência de armas, mas se comprometeram a aumentar os laços militares, assinando um tratado de defesa mútua em uma cúpula em junho.

Os números mais recentes foram divulgados depois que o Serviço Nacional de Inteligência de Seul disse na sexta-feira que a Coreia do Norte havia enviado cerca de 1.500 membros das forças especiais para a Rússia por navio.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, também acusou Pyongyang de estar se preparando para enviar 10.000 soldados para a Rússia. Na terça-feira, ele pediu a seus aliados que respondessem às evidências do envolvimento norte-coreano na guerra da Rússia.

(Reportagem de Hyonhee Shin e Joyce Lee)