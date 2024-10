Compradores de GNL pedem oferta mais flexível para se adaptar à demanda variável de energia

Por Gabrielle Ng e Emily Chow

CINGAPURA (Reuters) - O Japão e outros grandes compradores de gás natural liquefeito (GNL) estão exigindo mais flexibilidade no fornecimento para se adaptarem à demanda variável de energia, disseram executivos do setor nesta terça-feira.

Os fornecedores de GNL, como o Qatar, preferem contratos de longo prazo com os compradores, que podem durar décadas, para garantir o financiamento de projetos que podem ser multibilionários.

No entanto, nos últimos anos, com a entrada de mais produtores no mercado global, os compradores têm buscado contratos de prazo mais curto com flexibilidade para revender cargas quando sua demanda está baixa.

"O que buscamos é flexibilidade em nossos contratos de longo e curto prazo para gerenciar as incertezas que enfrentamos", disse Jonathan Westby, vice-presidente sênior de GNL da JERA Global Markets, do Japão, que gerencia 40 milhões de toneladas de GNL anualmente, em uma conferência do setor.

Ele disse que a empresa enfrenta uma demanda de clientes cada vez mais variável e menos previsível, e compra e vende GNL dependendo do clima e da disponibilidade de energia nuclear.

A perspectiva para a demanda de GNL do Japão está caindo devido ao religamento de reatores nucleares e ao aumento da energia renovável, mas o ritmo do declínio é incerto.

A energia nuclear foi responsável por 9% do mix de geração de energia do Japão no ano passado.

O Japão fechou todos os seus 54 reatores depois que um forte terremoto e tsunami em 2011 provocaram um colapso na usina nuclear de Fukushima. Atualmente, o Japão opera 11 reatores nucleares, e o reinício das operações contribuiu para uma queda de 8% nas importações de GNL no ano passado, que foram as menores em 14 anos.

Na China, principal importador de GNL, a demanda de energia flutua entre o verão e o inverno e de acordo com a região, disse Zhang Yaoyu, chefe global de GNL e novas energias da estatal PetroChina International.

"Infelizmente, na China, vivemos em um ambiente em que há enormes desequilíbrios de oferta e demanda", disse ele.

Ambas as empresas, assim como outros compradores presentes na Asia Gas Markets Conference, disseram que a diversificação da oferta é fundamental para gerenciar a demanda flutuante.

O diretor de marketing da fornecedora de GNL Mexico Pacific, Sungbok Park, disse que, embora os acordos de longo prazo ainda sejam preferíveis, os termos contratuais têm evoluído do lado do comprador e do vendedor para permitir mais flexibilidade no gerenciamento de volumes.

"Essa flexibilidade está se tornando ainda mais importante à medida que as condições do mercado continuam a mudar, de modo que produtores e fornecedores de portfólio estão se voltando para estruturas de contrato flexíveis", disse ele.

"No entanto, para novos projetos, ainda precisamos de compromissos de 15 a 20 anos para atender aos requisitos de financiamento do projeto."

