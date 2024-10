Com gol no apagar das luzes, Inter vence Young Boys na Champions

ROMA, 23 OUT (ANSA) - A Internazionale visitou nesta quarta-feira (23) o Young Boys, da Suíça, e conquistou uma importante vitória por 1 a 0, mas graças ao gol marcado nos últimos minutos por Marcus Thuram. O encontro em Berna foi válido pela terceira rodada da Liga dos Campeões.

Após um primeiro tempo morno e sem grandes chances de gols, os visitantes conseguiram uma penalidade no início da segunda etapa. No entanto, Marko Arnautovic foi parado por David von Ballmoos, que defendeu o rebote de Denzel Dumfries.

No restante do confronto, as duas equipes levaram certo perigo em algumas ocasiões, mas nada de a rede ser balançada em território suíço.

O zero do placar só foi tirado no apagar das luzes em Berna, quando o cruzamento rasteiro de Federico Dimarco encontrou Thuram, que passou entre dois defensores e empurrou a bola para o fundo da meta adversária.

A aventura interista na Suíça não foi apenas sorrisos, pois o brasileiro Carlos Augusto sentiu um incômodo na parte de trás da coxa esquerda, com suspeita de distensão muscular.

De toda forma, a Inter somou três pontos valiosos para a sequência da Liga dos Campeões. Ainda sem perder, o time nerazzurro chegou aos sete pontos e ocupa a sétima posição, enquanto o Young Boys continua zerado na tabela. (ANSA).

